Deliziosa e "peccaminosa" perché composta interamente dal cioccolato, la devil's food cake è un dessert di origine americana. Due soffici torte al cacao racchiudono una crema al cioccolato, il tutto è ricoperto da una ganache sempre al cioccolato. Questa ricetta renderà felici adulti e bambini, che non resisteranno alla tentazione di assaggiare una fetta di torta devil. Sicuramente di grande effetto, il dolce è perfetto da servire in vista di un'occasione speciale o un compleanno.

Lista degli ingredienti per la devil's food cake

- 250 millilitri di acqua calda

- 150 grammi di zucchero

- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

- 225 grammi di farina tipo 00

- 125 grammi di burro

- 100 grammi di zucchero di canna

- 50 grammi di cioccolato fondente

- 50 grammi di cacao in polvere

- 2 uova

- 2 cucchiaini di lievito

- 1 cucchiaino di bicarbonato

Per la preparazione del frosting:

- 30 grammi di zucchero di canna

- 300 grammi di cioccolato fondente

- 125 millilitri di acqua

- 175 grammi di burro

Le dosi consigliate sono per 10 persone.

Procedimento per la preparazione della devil's food cake

Per prima cosa miscelare lo zucchero con il cacao e versare l'acqua calda, girando il tutto fino a ottenere una crema priva di grumi e liscia. In planetaria o utilizzando il frullatore elettrico, amalgamare a parte il burro e le uova, versandone una alla volta. Girare il tutto fino a ottenere un composto omogeneo, che andrà aromatizzato con la bacca di vaniglia. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria in un pentolino a parte, lasciare raffreddare e poi incorporare il preparato nel composto. Miscelare ancora con il frullino, quindi introdurre le polveri a pioggia, girando in continuazione. Integrare così la farina, il bicarbonato e il lievito.

Solo alla fine introdurre anche il preparato al cacao. L'impasto è pronto per essere versato in due tortiere, aventi ciascuna un diametro di 20 cm, imburrate e spolverizzate di cacao.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° C per 30 minuti circa, quindi sfornare e lasciare raffreddare. Aspettando la cottura, preparare la farcia, fondendo il burro in un pentolino e amalgamandolo allo zucchero e all'acqua. Portare a bollore, quindi introdurre anche il cioccolato precedentemente tritato con un coltello. Spegnere la fiamma e lasciare raffreddare, dopodiché frullare il frosting con il frullino elettrico, fino ad ottenere una crema soffice e densa. Per l'assemblaggio del dessert, adagiare un primo disco di torta su di un piatto da portata, quindi farcire con il frosting e richiudere con un'altra torta.

Conservare una parte della farcia per ricoprire la superficie del dessert, formando con una spatola delle coreografiche onde. La devil's food cake è pronta per essere servita.