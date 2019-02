Annuncio

Le fettuccine alla crema di gamberetti e brandy rappresentano un primo piatto profumato e delicato. Il gusto fresco del pesce viene amplificato dall'aroma intenso del brandy, i pomodorini freschi condiscono in modo prelibato, conferendo alla ricetta una delicatezza in più. Queste fettuccine risultano perfette per stupire gli ospiti durante una ricorrenza speciale, anche se ogni occasione è gradita per gustare un piatto genuino come le fettuccine ai gamberetti.

Lista degli ingredienti per le fettuccine alla crema di gamberetti

- 250 gr di fettuccine all'uovo

- 100 ml di brandy

- 350 gr di gamberetti

- 400 ml di acqua

- 2 spicchi d'aglio

- 10 gr di prezzemolo

- 60 gr di olio extravergine di oliva

- 60 gr di sedano

- 30 gr di farina

- 300 gr pomodori

- 2 gr pepe nero

- 3 gr sale fino

Le dosi consigliate sono per 4 persone.

Procedimento per preparare le fettuccine alla crema di gamberetti e brandy

Per prima cosa, iniziare a pulire i gamberetti, eliminando la testa e il carapace, sciacquarli sotto l'acqua corrente e metterli da parte. Conservare i gusci dei gamberi in un piatto poiché serviranno a realizzare una crema più saporita. Nel frattempo, procedere alla preparazione della crema, tagliando i pomodorini a pezzetti e il sedano in modo piuttosto grossolano.

Riscaldare una casseruola antiaderente a fiamma vivace, versare nel suo interno un filo d'olio e imbiondire l'aglio. Introdurre anche il sedano, i gambi di prezzemolo e i gusci di gamberetti, tenuti da parte precedentemente. Integrare metà dose di brandy e cuocere per circa dieci minuti.

A questo punto unire anche i pomodorini, girare il tutto utilizzando un cucchiaio in legno e lasciar cuocere per altri dieci minuti.

Aggiungere poi ancora acqua, salare, pepare e quando saranno trascorsi altri dieci minuti spegnere il fuoco e frullare tutti gli ingredienti in un mixer o utilizzare un frullatore a immersione. Si otterrà una crema densa e corposa. Il composto andrà filtrato con un apposito colino e messo da parte per un po'.

Procedere adesso alla cottura dei gamberetti, versando il restante olio in una padella antiaderente e aggiungendo la farina un po' alla volta. Girare bene con delle apposite fruste, evitando così la formazione di eventuali grumi. Integrare la crema, girare ancora finché il composto non abbia raggiunto il bollore.

In un'altra padella, saltare i gamberetti nell'olio, aromatizzandoli con lo spicchio d'aglio. Cuocere per circa quattro minuti a fuoco medio, quindi sfumare con il brandy. Lasciare evaporare e procedere alla cottura della pasta in abbondante acqua salata bollente. Quando sono cotte, scolare le fettuccine e versarle nella pentola con i gamberetti. A questo punto insaporire girando un po', quindi integrare anche la crema al brandy e pomodorini. Lasciare amalgamare tutti gli ingredienti per un minuto, quindi spegnere la fiamma e impiattare le fettuccine alla crema di gamberetti e brandy, spolverizzandole con il prezzemolo tritato.