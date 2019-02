Annuncio

Annuncio

I whoopies di San Valentino sono dei dolcetti gustosi e molto romantici, poiché a forma di cuore. Perfetti per festeggiare San Valentino alla grande, questi deliziosi biscottini a forma di cuore 'prenderanno per la gola' il proprio amato. Un impasto spumoso e morbidissimo viene riposto negli stampini e cotto per pochissimi minuti. Una deliziosa crema al formaggio li farcisce, il tutto verrà completato da una glassa rosa in perfetto tema San Valentino. La ricetta potrà impreziosire anche un delicato buffet di una festa per bambini.

Annuncio

Lista degli ingredienti per i whoopies di San Valentino

- 60 gr di zucchero

- 60 gr di burro

- 1 uovo

- 75 gr di farina tipo 00

- 15 gr di cacao amaro in polvere

- 20 gr di latte intero

- 25 gr di fecola di patate

- 1 gr di lievito in polvere per dolci

- 1 gr di bicarbonato

Per la crema al formaggio:

- 150 gr di formaggio fresco spalmabile

Per la glassa:

- 200 gr di zucchero a velo

- 100 gr di lamponi

Procedimento per preparare i whoopies di San Valentino

Per prima cosa, iniziare a preparare l'impasto base dei whoopies. In una ciotola, versare il burro ammorbidito e miscelarlo con lo zucchero, utilizzando un cucchiaio di legno o una spatola. Versare anche l'uovo leggermente sbattuto, quindi girare bene fino ad assorbimento completo di tutti gli ingredienti.

Annuncio

I migliori video del giorno

Procedere con l'integrazione delle polveri, setacciando direttamente nella ciotola la farina, il lievito e la fecola di patate. Unire anche il cacao in polvere, integrare il bicarbonato ed amalgamare bene l'impasto. A questo punto aggiungere il latte a filo, mescolare ancora fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

L'impasto è pronto per essere versato in una sac-à-poche, riempiendo così delle formine a forma di cuore. In alternativa si possono utilizzare dei pirottini leggermente inumiditi. Posizionare i primi in fila su una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 180° C per 5 minuti, quindi sfornare e lasciare raffreddare. Nel frattempo, preparare la glassa rosa per farcire i whoopies di San Valentino.

Annuncio

Ridurre i lamponi a purea, utilizzando una ciotola munita di bordi alti e azionando il mixer a immersione. Setacciare la purea, eliminando così i semini e a questo punto aggiungere lo zucchero a velo, miscelando con una frusta e realizzando così una glassa cremosa.

Prendere adesso ciascun cuoricino ormai freddo e immergerlo solo per metà nella glassa rosa. Quindi adagiarli e decorare la parte colorata con tre gocce di cioccolato. Miscelare il formaggio in una ciotolina e adagiarlo con una sac-à-poche, utilizzando un cucchiaio. La crema servirà a farcire ogni whoopie, adagiandola all'interno tra due cuoricini. Lasciare rassodare il tutto in frigorifero per 20 minuti. Estrarre dal frigorifero i whoopies di San Valentino qualche istante prima di servirli.