I Twix originali non sono vegani perché usano i prodotti derivati animali, in parte o in tutto. Ovviamente le barrette sono state rese vegetali grazie all'impegno dei blogger e dei cuochi che hanno creato una serie di varianti non solo più integre e più sane, ma anche senza frumento e senza glutine, in modo che chiunque possa apprezzarle. I Twix vegani con biscotto friabile, caramello cremoso e cioccolato fondente sono molto facili da fare e ancora più facili da mangiare perché uno tira un altro. Queste barrette vegetali sono perfette da cucinare come merenda o da realizzare come regalo. Ecco come fare i Twix vegani con biscotto friabile, caramello cremoso e cioccolato fondente.

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Resa: 10 barrette vegetali.

Ingredienti

Per il biscotto friabile:

150 gr di farina di cocco;

140 gr di olio di cocco (solido);

4 cucchiai di sciroppo d’acero;

1/4 cucchiaino di sale.

Per il caramello cremoso:

120 gr di burro di mandorle;

70 gr di olio di cocco (fuso);

85 gr di sciroppo d’acero;

1 e 1/2 cucchiaini di estratto di vaniglia.

Per il cioccolato fondente:

150 gr di cioccolato fondente senza latte;

2 cucchiai di olio di cocco.

Procedimento

Per fare il biscotto friabile preriscaldare il forno a 180 °C. Foderare una teglia quadrata con carta oleata. Mescolare la farina di cocco, l’olio di cocco, lo sciroppo d’acero e il sale in una terrina. Amalgamare con le mani fino a formare un impasto. Schiacciare il composto sul fondo e sui lati della teglia foderata.

Infornare per 10 minuti fino a doratura. Mettere nel frigorifero fino a portare a compattazione.

Per fare il caramello cremoso, aggiungere il burro di mandorle, l’olio di cocco, lo sciroppo d’acero e l’estratto di vaniglia in una ciotola. Mescolare fino a concentrazione. Versare il caramello cremoso sul biscotto friabile. Inserire nel frigorifero per 1 ora.

Per fare il cioccolato fondente, riempire una casseruola con l’acqua calda. Posizionare una ciotola resistente al calore sulla parte superiore. Mettere il cioccolato fondente senza latte e l’olio di cocco. Scioglierlo. Versare il cioccolato fondente sullo strato di caramello cremoso. Uniformarlo con una spatola o con un cucchiaio. Porlo in frigorifero fino a quando il cioccolato fondente non sarà solidificato.

Questo richiederà circa 30 minuti. Riscaldare un coltello. Tagliare le 10 barrette vegetali. Servire i Twix vegani con biscotto friabile, caramello cremoso e cioccolato fondente freddi. Conservarli in frigorifero in un contenitore sigillato, perché si ammorbidiscono se vengono lasciati a temperatura ambiente per troppo tempo, e consumarli entro pochi giorni.