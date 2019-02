Annuncio

Il giorno più dolce e cremoso del mondo è il 5 febbraio, dedicato al World Nutella Day, vera e propria festa universale di una delle eccellenze italiane. La crema spalmabile alle nocciole più famosa del mondo, rigorosamente made in Italy, festeggia la sua bontà in un compleanno tutto speciale.

Nutella: festa mondiale per una crema speciale

Era il 1964 quanto Michele Ferrero decise di utilizzare le deliziose nocciole piemontesi di qualità "tonda gentile triobata" per produrre una crema innovativa che avrebbe fatto la storia del gusto.

Una formula chimica segreta per un gusto inconfondibile, croce e delizia di consumatori di ogni età. E se c'è chi prova a stare attento a brufoli e ago della bilancia, c'è anche chi cede senza dubbi alla dolce bontà della crema alla nocciola più famosa al mondo.

Tra questi ultimi c'è Sara Rosso, blogger americana di chiari origini italiane, che nel 2007 ha deciso di celebrare a livello mondiale la sua "musa ispiratrice": Nutella, Nutellae che, al vocativo, diventa "Oh Nutella!".

Pare che la blogger innamorata della crema di Alba abbia deciso di istituire questa festa mondiale per festeggiare la dolcezza della Nutella, raccogliendo da subito consensi sparsi per tutto il mondo.

Nutella, un successo planetario

Lo scorso anno, proprio nel giorno del World Nutella Day, il nome della festeggiata, ossia la crema spalmabile alla nocciola prodotta da Ferrero, è stata nominata una volta ogni 0.5 secondi. In pratica, ogni secondo, la Nutella è stata citata 2 volte.

Gli ingredienti per fare la crema alle nocciole più popolare al mondo sono semplici: nocciole piemontesi, zucchero, cacao.

Eppure, tutti ci provano e nessuno riesce a replicarla. Sui banchi dei supermercati le "copie" si sprecano: quella no brand, quella bi gusto, quella con più nocciole, quella con meno zucchero, quella senza olio di palma, et similia.

Eppure, la Nutella rimane l'unica in grado di far svuotare gli scaffali senza batter ciglio. Piace ad adulti e bambini, senza distinzione di fasce di età o di genere. È versatile perché si presta come ingrediente particolare per quasi ogni tipo di ricetta dolce, dai dolci al cucchiaio alle torte di compleanno. È popolare perché è conosciuta da tutti e ormai il suo nome è associato per antonomasia al segmento delle creme spalmabili. È imbattibile perché è stata la prima e il suo gusto è riconoscibile tra mille.

Ed è oggi la festeggiata al World Nutella Day per aver fatto sognare persone in tutto il mondo con la sua dolcezza di nocciole e il suo sapore di cioccolato. Auguri, Nutella!