Molti di noi hanno la fortuna di avere nonne e mamme che sin da piccoli ci deliziano con le più prelibate, quanto ricercate pietanze. È grazie alle loro tradizioni culinarie (che si trasmettevano fino a poco tempo fa rigorosamente con la parola, non senza una certa gelosia del possedimento della ricetta) che si è formata l'eccelsa tradizione culinaria italiana. Proprio per questo motivo, oggi trattiamo la crema ai funghi con besciamella, una pietanza ideale per temprarsi dal rigido clima autunnale/invernale.

Gli ingredienti della crema ai funghi con besciamella

Questi sono gli ingredienti della crema ai funghi assieme alla besciamella per 4 persone:

cinque rametti di prezzemolo

uno spicchio d'aglio

mezzo chilo di funghi (anche surgelati)

mezzo bicchiere di vino bianco (preferibilmente dall'aroma fruttato)

mezzo litro di acqua

un dado e mezzo vegetale

quattro- cinque cucchiai di besciamella

dodici/sedici fette di pane tostato

due cucchiai di olio extravergine di oliva

Come preparare la crema di funghi con besciamella

Tritare il prezzemolo, l'aglio e i gambi di funghi. Fare rosolare in un po' d'olio a fuoco lento per cinque-sette minuti.

Aggiungere i cappelli dei funghi a pezzi grossolani e far cuocere per tre- quattro minuti. Aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco e portare ad evaporazione. Quindi aggiungere mezzo litro d'acqua con un dado e mezzo vegetale. Portare ad ebollizione, abbassare la fiamma e far bollire per circa dieci – dodici minuti. A questo punto aggiungere la besciamella e lasciare bollire per qualche altro minuto. A cottura ultimata versare la crema sui crostini di pane tostati. Aggiungere a piacimento un giro di olio a crudo.

Per i provetti cuochi che si vogliono cimentare nella preparazione della crema ai funghi ecco inoltre la ricetta della besciamella

Questa ricetta vale per quattro persone. Vediamo gli ingredienti:

50 grammi di burro

50 grammi di farina

½ litro di latte

Esecuzione:

In un pentolino va fatto squagliare il burro a fiamma moderata. Poi unite la farina (mescolando con la frusta). A questo punto versate il latte freddo mentre mescolate fino a quando inizierà a bollire.

Aggiungere un po' di sale, abbassate la fiamma e lasciate cuocere per almeno venti minuti, mescolando ogni 3-4 minuti. A fine cottura regolate se occorre il sale. Se la besciamella fosse troppo liquida aggiungere una noce di burro infarinata, se troppo soda aggiungere un po’ di latte.

concludiamo infine, dicendo che la difficoltà di preparazione di questa pietanza è piuttosto complessa, la spesa per l'acquisto degli ingredienti non è troppo cospicua.

