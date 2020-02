La prova del cuoco, il cooking - show condotto da Elisa Isoardi, accompagnata da Claudio Lippi, va in onda alle 12 su Rai 1 dal lunedì al venerdì. In ogni puntata si sfidano la squadra del pomodoro rosso contro quella del peperone verde, giudicate da tre giudici d'eccezione: Cinzia Fumagalli, Carlo Centonze e Lorenzo Sandano.

Nella puntata di oggi, martedì 18 febbraio, sfida scoppiettante a suon di cipolle, un ingrediente povero ma al contempo buonissimo e versatile. La squadra del pomodoro rosso, capitanata da Daniele Persegani, ha preparato delle cipolle ripiene con la crosticina croccante, mentre quella del peperone verde, guidata da Valeria Raciti - la celebre vincitrice dell'ottava stagione di Masterchef Italia - ha realizzato una ricetta siciliana: fagottini di pasta sfoglia con un ripieno di cipolla davvero goloso.

Ai giudici è spettato il compito di decretare il piatto vincitore, che è stato quello di Daniele Persegani.

Cipolle ripiene al forno e filanti, la ricetta di Persegani

Ingredienti per le cipolle ripiene al forno:

4 cipolle dorate

100 grammi di bacon

1 patata lessa

200 grammi di ricotta

100 grammi di formaggio grattugiato

150 grammi di Montasio

1 mazzetto di prezzemolo

1 rametto di timo

1 uovo

Vino bianco, olio evo, pangrattato, sale, pepe q.b.

Procedimento.

Cuocete le cipolle, buccia compresa, in acqua bollente.

Dopo cinque minuti scolatele, a ognuna tagliate il cappello e sbucciatele. Svuotate l'interno con l'aiuto di una forchetta, lasciando come bordo almeno tre anelli. In una padella rosolate il bacon e la patata a dadini. Aggiungete il cuore della cipolla, precedentemente prelevato, tagliato alla julienne e rosolate ancora per qualche minuto. Aggiustate di sale e di pepe. In una ciotola preparate il ripieno unendo la ricotta, l'uovo, i formaggi grattugiati, le erbe aromatiche tritate e infine il composto di bacon, patata e cipolla.

Successivamente riempite le cipolle precedentemente svuotate, spolveratele con il pangrattato e conditele con un filo d'olio. Aggiungete un po' di vino bianco sul fondo della teglia e infornate per 20 minuti a 180 gradi.

Cipolline catanesi, la ricetta di Valeria Raciti

Ingredienti per le cipolline catanesi:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 cipolle dorate

100 grammi di prosciutto cotto

8 Olive nere

40 grammi di concentrato di pomodoro

150 grammi di mozzarella

1 uovo

Olio evo, sale, pepe, acqua q.b.

Preparazione.

Per prima cosa mettete la mozzarella da parte a sgocciolare. In una padella versate un po' d'olio e stufate le cipolle tagliate alla julienne. Aggiungete il concentrato di pomodoro e aggiustate di sale. Stendete il rotolo di pasta sfoglia e suddividetelo in sei quadrati. Su ognuno posizionate il prosciutto cotto, la mozzarella (ben strizzata), le cipolle stufate al pomodoro e se gradite le olive nere. Spennellate con il tuorlo d'uovo sbattuto gli angoli della pasta sfoglia e chiudete l'angolo in alto a sinistra con quello in basso a destra e viceversa. Spennellate ancora i fagottini con il tuorlo e infornate a 200 gradi per venti minuti.