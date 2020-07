Anche se siamo in estate, alla fine di ogni pasto che si rispetti può essere ideale gustare un buon dolce. La crostata alle pere con crema al cioccolato rappresenta una delizia della tradizione pasticcera italiana, che va bene sia per gli amanti della frutta, sia per chi adora la cioccolata.

Essa è ideale per tutti, dagli adulti fino ai bambini: può essere perfetta sia per concludere un pranzo o una cena, ma pure per una sana e golosa merenda o per uno snack in qualsiasi ora della giornata, anche alcuni giorni dopo la preparazione.

Gli ingredienti della crostata

Per cinque persone servono:

Per la pasta frolla:

300 grammi di farina

150 grammi di burro

due tuorli d'uovo

80 grammi di zucchero

un pizzico di sale

Per la crema al cioccolato:

70 grammi di cioccolato fondente

cinque pere

cinque tuorli d'uovo

70 grammi di zucchero

150 ml di panna

Tempo di preparazione: 1 ora e 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Procedimento per la preparazione della crostata

Per prima cosa si deve preparare la pasta frolla, unendo insieme fra loro la farina, il burro, lo zucchero e un po' di sale.

Occorre poi aggiungere le uova, impastare bene con le mani fino a formare una specie di palla, che andrà fatta riposare in frigorifero per almeno mezz'ora, meglio se avvolta da una pellicola trasparente.

Sbattiamo i cinque tuorli con lo zucchero e vi uniamo la panna continuando a girare il tutto. Mettiamo poi il composto così ottenuto sul fuoco e portiamo quasi ad ebollizione. Dopo pochi minuti togliamo dal fuoco e uniamo il cioccolato tagliato a pezzetti, in modo da far sciogliere e amalgamare il tutto.

A questo punto mettiamo la pasta frolla in un disco. Foderiamo poi una tortiera con la carta da forno, stendiamo al suo interno il disco di frolla (bucando con una forchetta la pasta in diversi punti) e cuociamo il tutto in forno caldo per cinque minuti a 200°.

Togliamo tale frolla dal forno e versiamo al suo interno la crema al cioccolato. Poi è giunto il momento di aggiungere le pere tagliate a spicchi sopra la crema al cioccolato. Cuocere il tutto in un forno caldo a 180° per circa 40 minuti. Al termine occorre lasciar freddare il dolce per una mezz'ora: a questo punto è possibile servire ai propri commensali.

La crostata pere e cioccolato si conserva in frigo per alcuni giorni, restando cremosa anche una volta fredda, cosa che la rende particolarmente gradevole da gustare anche nella stagione estiva.