Le Ricette che non prevedono l’uso del lievito possono essere molto utili nei momenti in cui non possiamo recarci al supermercato o non riusciamo a reperire il lievito. L’emergenza coronavirus ha avuto un impatto molto forte sulle nostre vite e, in modo repentino, abbiamo dovuto apportare modifiche alle nostre abitudini quotidiane. Restare a casa è stata però un’occasione per coltivare vecchie e nuove passioni che, fino a quel momento, erano state accantonate per la mancanza di tempo.

Si è riscoperto, in modo particolare, l’amore per la cucina casereccia, la cucina delle nostre nonne, fatta d’amore, genuinità e semplicità.

Stare ai fornelli e improvvisarsi panettieri, pizzaioli e pasticceri era anche un modo per scappare via dai pensieri. Pertanto, ogni giorno era sempre un giorno perfetto per preparare da soli pizza, pane e ogni genere di lievitati. Tutto ciò, però, aveva messo a dura prova le scorte dei supermercati italiani e tra i prodotti che venivano presi d’assalto rientrava proprio il lievito di birra. Quest’ultimo, era diventato una sorta di bene di prima necessità e, al pari di mascherine e guanti, praticamente introvabile.

Ma cucinare senza lievito di birra è possibile e rappresenta un’alternativa istantanea, leggera e digeribile come l’impasto di questi calzoni a base di farina e panna.

Un ottimo 'salva cena' nei momenti in cui non sappiamo cosa cucinare o da preparare quando vogliamo svuotare il frigo dagli avanzi; questi calzoni, infatti, sono buoni con qualsiasi ripieno, dal semplice pomodoro e mozzarella fino alla farcitura dai sapori più complessi come salsiccia, funghi porcini e scamorza.

Ingredienti

Dosi per circa 15 calzoni

150 g di farina 00 (o integrale)

150 g di farina manitoba

200 ml di panna da cucina diluita in 20 ml di latte

1 cucchiaino di sale

semi di sesamo o di cumino

Per spennellare:

un po’ di latte

1 tuorlo d’uovo

Procedimento

In una ciotola, versate la panna e i 20 ml di latte mescolando con una forchetta.

Aggiungete il sale e a poco a poco la farina continuando a mescolare. Versate l’impasto su un piano da lavoro infarinato e iniziate ad impastare con le mani fino a renderlo liscio ed elastico. Stendete l’impasto con un mattarello per ottenere una sfoglia dello spessore di mezzo centimetro e con l’aiuto di uno stampo o di un coppa pasta realizzate le forme.

Farcite a vostro piacimento e con un po’ di latte, spennellate i bordi chiudendo a mezzaluna. Sigillate bene i bordi con l’aiuto di una forchetta e spennellate la superficie dei calzoni con una miscela di latte e tuorlo d’uovo, ricoprendola con un pizzico di sale e semi di sesamo o di cumino. Cuoceteli in un forno ventilato ben caldo a 180° per circa 25 minuti, disponendoli su una teglia ricoperta di carta da forno.