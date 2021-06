L'estate è tempo di relax e di buona cucina, ogni anno - in questo periodo - in tanti cercano delle Ricette piene di sapore.

Il pollo al forno con i peperoni può sembrare un dejà vu nel panorama gastronomico, invece è possibile allestirlo in maniera innovativa. Si tratta di una pietanza succulenta, che fa fare bella figura con i commensali. È sufficiente presentare il pollo in maniera diversa. Si può ad esempio provare ad abbinarlo ai peperoni verdi: il piatto in questo modo acquista sicuramente sapore diverso ed è sempre molto delizioso. La besciamella preparata con il latte parzialmente scremato darà uno sprint in più alla pietanza non appesantendola troppo.

In estate d'altronde leggerezza e freschezza sono dei must da non abbandonare mai.

Di questa ricetta esistono diverse varianti, di seguito abbiamo cercato di rispettare la versione autentica con un tocco estroso in più.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 55 minuti

3 peperoni verdi mondati

1 grossa cipolla

4 cucchiai di olio

1 spicchio di aglio sbucciato e schiacciato

4 petti di pollo disossati e spellati

1 cucchiaio di farina

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 cucchiaio di origano fresco tritato

1 dl e 1/2 di brodo di pollo ristretto

3 dl di salsa besciamella preparata con latte parzialmente scremato

2 uova sbattute

sale e pepe nero macinati

1/4 cucchiaio di noce moscata grattugiata

75 gr di parmigiano grattugiato

Preparazione

Per prima cosa è necessario preriscaldare il forno a 180 gradi.

Tagliare i peperoni e la cipolla a fettine sottili. Scaldare in una padella due cucchiai di olio, e farvi cuocere i peperoni per 10 minuti in modo che ammorbidiscano. Toglierli dalla padella.

Occorre mettere poi in padella la cipolla e l'aglio e farli appassire per 5 minuti; toglierli e tenerli da parte. Versare nella padella l'olio rimasto, scaldarlo e unirvi il pollo, tagliato in pezzi da 2,5 cm.

Farlo rosolare per 5 minuti poi unire, poco alla volta mescolando, la farina e cuocere per 2 minuti.

Aggiungere le erbe aromatiche e il brodo, portare ad ebollizione e togliere dal fuoco. Sistemare uno strato di peperoni e cipolle sul fondo di una larga pirofila e disporvi sopra il pollo e gli altri peperoni. Lavorare insieme in una ciotola la salsa besciamella, le uova e il sale, pepe e noce moscata; versare poi la salsa ottenuta sul pollo.

Spolverizzare con il parmigiano e passare in forno per 35 minuti e far dorare. Infine togliere dal forno e servire.