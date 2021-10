Le gelatine sono dei dolci morbidi fatti di frutta e addensante oppure agar agar. Quelle che vengono commercializzate son spesso sotto forma di polvere oppure concentrato aromatizzato gelatinoso. C'è ne sono moltissime sul mercato e sono buone e facili da fare in casa, ecco perché spesso si preferiscono ai dolci da comprare in pasticceria. La torta di formaggio con gelatina è un dolce semplice da realizzare. Gelatina di lamponi, panna e biscotti sono gli ingredienti di questo raffinato dolce glassato, ottimo da servire per un pranzo importante.

Per un effetto più ricco si può tranquillamente sostituire il cioccolato bianco con quello fondente, cambiando il sapore del ripieno e utilizzando in alternativa alla gelatina di lamponi quella al lime oppure al mandarino, così da avere un contrasto nel palato.

Questo dessert è facile da abbinare a un vino come il Lambrusco Amabile Doc, che viene utilizzato anche per realizzare le gelatine di vino, una variazione di quelle alla frutta davvero gradevole, ma può rappresentare un delizioso connubio di sapori anche con questo dessert. Di questa prelibatezza ne esistono davvero molte varianti, perché la fantasia dell'uomo sollecita facilmente la mente a provare tutti i gusti possibili. Di seguito disponibile la versione più sfiziosa e semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 10-12 persone

Tempo di preparazione 20 minuti, più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura cinque minuti

225 gr di biscotti sbriciolati

100 gr di burro fuso

Per il ripieno

140 gr di gelatina di lamponi

2 dl scarsi di acqua bollente

150 gr di cioccolato bianco

il succo di 1/2 arancia

3 cucchiai di liquore di lamponi

500 gr di formaggio fresco (ricotta o formaggio spalmabile)

la scorza di mezza arancia grattugiata

1 dl e 1/2 di panna

Per guarnire

1 dl e 1/2 di panna

1 cucchiaio di glassa al cioccolato già pronta

12 lamponi freschi

Preparazione

Per prima cosa mescolare i biscotti con il burro e distribuirli sul fondo di uno stampo di 23 centimetri.

Metterlo in frigo a raffreddare per mezz'ora circa. Far sciogliere la gelatina in acqua bollente e aggiungervi il cioccolato a pezzetti, mescolando fino a totale scioglimento. Unire il succo di arancia e il liquore al lampone. Lasciar raffreddare. Montare in una terrina il formaggio con la scorza di arancia grattugiata e la panna, incorporarvi la gelatina e lasciare raffreddare.

Versare il composto nella teglia sul fondo fatto di biscotti e lasciare raffreddare tutta la notte. Per la guarnizione montare la panna e spalmarne una metà sul dolce. Riscaldare la glassa al cioccolato, versarla in un cornetto di carta forno e distribuirla a file parallele sul dolce. Passare la lama di un coltello perpendicolare alle linee di cioccolato in direzioni alternate per ottenere un disegno a piuma. Distribuire la panna rimasta attorno al dolce formando 12 rosette e decorare ogni di queste con un lampone.