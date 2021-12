Il cosciotto di agnello al forno con i fagioli è un piatto tradizionale pasquale, ma è davvero un'ottima idea da proporre anche per le feste natalizie. Non solo per l'originalità della ricetta ma perché si tratta di una pietanza che fa davvero fare bella figura con i commensali.

È una ricetta scenica e molto buona nel gusto e soprattutto una versione nuova per cucinare il cosciotto d'agnello. Steccato con aglio e ciuffetti di rosmarino, acquista un gusto particolare e si presenta molto bene nel piatto. In alternativa si può accompagnare anche il cosciotto d'agnello con patate arrosto e guarnire la stoviglia da portata utilizzando delle fettine di pane tostate anche loro al forno.

Del vino Bordeaux è il perfetto complemento per questa deliziosa pietanza. Di questa leccornia poi ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più raffinata al palato e più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di preparazione: 30 minuti più il tempo per l'ammollo dei fagioli

Tempo di cottura: tre ore e 15 minuti

2,500 kg di cosciotto d'agnello

400 gr di fagioli secchi

400 gr di fagiolini verdi freschi e sottili

50 gr di burro

1 grossa cipolla affettata

4 cucchiai di polpa di pomodoro

20 piccoli rametti di rosmarino

3 spicchi d'aglio, pelati e finemente affettati

1 bicchiere di vino rosso

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa ammollare i fagioli secchi in acqua per 12 ore.

Poi, travasarli in una larga casseruola, ricoprirli di acqua, salarli poco, coprirli con un coperchio e farli bollire adagio per circa un'ora e trenta minuti, infine scolarli. Preriscaldare il forno a 190°. Far imbiondire dolcemente in 25 grammi di burro la cipolla rimescolandola, amalgamarvi la polpa di pomodoro e poi i fagioli badando che non si rompano.

Spellare il cosciotto e togliere l'eccesso di grasso lasciandone solo un velo sulla carne. Steccarlo con pezzettini di rosmarino e di aglio. Metterlo con il rimanente burro in una teglia, condirlo con il sale e pepe e arrostirlo per un'ora e mezza, bagnandolo man mano con il vino rosso rigirandolo ogni tanto. Per verificare se la carne è cotta pungerla in profondità, se il sugo è rosso è segno che è troppo al sangue; se è rosa pallido è mediamente cotta, infine se si presenta chiaro è ben cotta.

Tenere in caldo la carne. Intanto far bollire dell'acqua in una casseruola, salarla e farvi lessare dolcemente i fagiolini per circa sei minuti a recipiente scoperto, poi scolarli. Togliere la maggior parte di grasso dalla salsa rimasta nella teglia, aggiungervi i fagiolini rimescolandoli a fuoco vivo. Disporre fagiolini e fagioli lungo il bordo di un piatto da portata, precedentemente riscaldato, irrorando con il loro sugo di cottura e collocare al centro il cosciotto caldo. Servire subito in tavola e affettare il cosciotto davanti ai commensali.