Si avvicinano a gran velocità le feste natalizie. La corsa ai festeggiamenti è dietro l'angolo per migliaia di massaie italiane. Ognuna cerca di portare in tavola una pietanza per il cenone che sia bella ma altrettanto scenografica. Il maiale al latte al forno è davvero un secondo di carne originale. Maiale e latte possono sembrare una combinazione insolita. Eppure, così preparata la carne diventa più tenera e delicata. Il taglio scelto per questo piatto è la lonza di maiale servita con patate arrosto croccanti e con cimette di cavolfiore farà fare un ottima figura con i commensali.

Adattissimo è il cavolo broccolo "romanesco" con piccole rosette coniche di un verde brillante. Inoltre questa ricetta può anche essere completata con carote glassate e foglie di prezzemolo. Prima di cuocere la lonza bisogna assicurarsi però di avere tolto tutta la cotenna, che cuocendo potrebbe arricciarsi e far diventare il sugo troppo grasso. Questa delicatezza culinaria può essere accompagnata ad un vino rosso di media struttura come: "l'Alghero Doc Merlot" riserva, oppure uno più fruttato come "L'alezio rosso riserva Doc". Di questa leccornia ne esistono davvero diverse varianti con altri tagli di carne come l'arista e i cosciotti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e ottima di gusto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 5 minuti, più il tempo per marinare

Tempo di cottura 1 ora e 40 minuti

1,200 kg di lonza di maiale disossata, previa di cotenna e arrotolata

1 litro e 1/4 di latte

un ciuffetto di prezzemolo

Per la marinata

1 dl e 1/2 di olio d'oliva

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

2 spicchi di aglio schiacciati

2 rametti di rosmarino

1 cucchiaio di bacche di ginepro

sale e pepe nero macinato

ciuffi di prezzemolo

Preparazione

Per prima cosa mettere la lonza in una casseruola ovale piuttosto profonda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mescolare assieme gli ingredienti della marinata e versarli sulla carne. Coprire la casseruola e mettere a marinare in frigorifero per 24 ore, rigirando ogni tanto. Il giorno dopo preriscaldare il forno a 180 gradi centigradi circa. Versare sulla carne il latte e far cuocere il maiale, privo di coperchio per circa 1 ora. Portare la temperatura del forno a 200 gradi e continuare la cottura per altri 30 minuti fino a quando, bucando la carne con uno spiedino, uscirà un sugo chiaro, limpido e non rosato.

Sfornare e disporre la carne su di un piatto, coprirla con un foglio di alluminio e tenerla al caldo finché non venga preparata anche la salsa. Sgrassare il sugo rimasto nella casseruola e versarlo, filtrandolo, in un tegame. Farlo bollire a fiamma alta per ridurlo in modo da ottenere una salina sciropposa. Affettare la carne e servire la salsa a parte. Guarnire con il prezzemolo.