Durante la stagione fredda la voglia di un delizioso dolce può prendere il sopravvento in qualsiasi momento. A tal proposito approfondiamo quindi delle Ricette per preparare dei deliziosi dolci particolarmente ideali in inverno.

In particolare ci soffermiamo sulla marmellata di fichi, sulla torta di mele e sulla crema di castagne con cioccolato, le quali rappresentano tre diverse soluzioni per una pausa dolce, adatta in ogni momento della giornata.

Marmellata di fichi

Ingredienti:

½ Kg di fichi

400 g. di zucchero raffinato o zucchero di canna

2 limoni medi

Preparazione:

Pelare e tagliare a pezzetti mezzo chilo di fichi e mettere da parte.

In una casseruola versare 400 gr di zucchero e il succo dei due limoni, precedentemente spremuti, e lasciare macerare per 10/15 minuti. Passare tutto in una pentola e cuocere per mezz'ora o fino a quanto non si sia raggiunta la densità desiderata, secondo l’uso che si vuol fare della marmellata. Usare subito o invasare.

Torta di mele

Ingredienti:

4 uova

4 mele grandi dolci

300 g. di farina tipo 00 o integrale

200 g. di zucchero raffinato o zucchero di canna

200 g. di burro

3 cucchiai di latte

1 bustina di lievito

buccia grattugiata di 1 limone

1 pizzico di sale

Preparazione:

Lavare, pelare le mele e tagliarle a spicchi di circa 2-3 mm di spessore. Fondere il burro con il latte e fate raffreddare. Montare a neve le chiare delle uova.

In una casseruola lavorare per 10 minuti il burro e lo zucchero, lavorare per 10 minuti il burro, precedentemente sciolto, con lo zucchero. Sempre mescolando aggiungere i tuorli d'uovo, la farina setacciata, la buccia di limone grattugiata, le uova montate a neve e il lievito. Versare l'impasto in una tortiera precedentemente imburrata ed infarinata.

Iniziare a inserire le mele nell'impasto, una fetta vicino all'altra in cerchio come per formare una spirale. Spolverare con zucchero di canna e infornare a forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. A questo punto la torta sarà pronta.

Crema di castagne con cioccolato

Ingredienti:

4 uova

30 g. di farina di mais

120 g. di zucchero

100 g. di cioccolato amaro

200 g. di crema di castagne

100 g. di burro

Preparazione:

Montare le chiare delle uova.

Sciogliere il cioccolato e il burro e lasciare raffreddare. Lavorare gli albumi con lo zucchero fino a che siano ben amalgamati, aggiungere sempre mescolando, la farina di mais il cioccolato ed il burro ed alla fine incorporare lentamente le chiare montate a neve facendo in modo che il composto rimanga spumoso. Versare il composto in 4 stampini individuali (5-7cm diametro), precedentemente imburrati ed infarinati. Infornare a 180° nel forno preriscaldato per 15-20 minuti servire senza togliere dagli stampini.