La mousse di verdure è un piatto leggero e stuzzicante, adatto ai palati più esigenti: è un'ottima pietanza anche per i vegetariani perché si basa interamente su ortaggi freschi e di stagione.

Le mousses di verdure miste rappresentano un delicato piatto della cucina tradizionale italiana. Adatto in ogni occasione in estate, è anche un modo per portare a tavola le verdure cucinate in un modo insolito. Con i tre strati di purè di verdure e la salsa "Brillante" di peperone giallo, questa delicata pietanza ha un aspetto davvero invitante. Gustata con un Melba toast, un pane tostato, secco, ideale per gli intingoli e per le zuppe, essa risulta particolarmente adatta anche nelle cene importanti.

A questa leccornia si può abbinare un vino bianco frizzante come il Colderove Spago, oppure un Trebbiano bianco, che esalterà in maniera esemplare il gusto del peperone.

Di questa portata esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più apprezzata e di grande effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 30 minuti

225 gr di carote grattugiate

225 gr di rape a dadi

sale e pepe nero macinato

225 gr di broccoletti

2 uova sbattute

3 cucchiai di panna

La scorza grattugiata di due arance

burro per imburrare

1/4 di cucchiaino di noce moscata

Melba toast per servire

foglie di cerfoglio per guarnire

Per la salsa di peperoni

2 peperoni gialli affettati

1 piccola cipolla finemente tritata

2 cucchiai di olio di oliva

1dl e 1/2 di brodo vegetale

4 cucchiai di panna

Preparazione

Per prima cosa occorre mettere carote e rape in una casseruola contenente acqua salata fredda, poi coprire e portare a ebollizione.

Mettere i broccoletti in un contenitore per cottura a vapore e porlo sul piano della casseruola delle carote e rape. Coprire e cuocere per 20 - 25 minuti fino a che le verdure saranno tenere (oppure far bollire i broccoletti a parte per 5 minuti). Sgocciolare bene le verdure e disporle in terrine separate. Ridurre ciascuna verdura in purè.

Sbattere due uova in un cucchiaio di panna, unire la scorza di arancia e distribuire il composto nei tre purè; condire con sale pepe e noce moscata.

A questo punto occorre scaldare il forno a 180 gradi. Imburrare 4 pirofile piccole. In ognuna mettere del purè di carote tanto da riempirle per i 3/4. Picchettare gli stampini tanto da assestare il composto.

Sistemarvi sopra il composto con il purè di rape e riempire le pirofile fino ai bordi con purè di broccoletti. Cuocere le piccole mousses in forno a bagnomaria in una casseruola coperta con un foglio d'alluminio per un'ora e mezza, finché non si sono addensate e si staccano leggermente dagli stampini.

Per preparare la salsa di peperoni, occorre rosolare i peperoni con la cipolla nell'olio in una casseruola coperta per 5 minuti. Aggiungere il brodo e portare ad ebollizione, lasciar bollire per 10 minuti. Raffreddare e frullare. Rimettere nella casseruola, aggiungere la rimanente panna e scaldare. Capovolgere le mousses su piattini e decorare con cerfoglio e con la salsa. Infine è possibile accompagnare il tutto con Melba toast.