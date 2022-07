Le zuppe non sono altro che delle minestre calde e saporite composte principalmente da brodo e altri ingredienti. A questo delizioso piatto conosciuto sin dal tempo dei romani, in genere vengono aggiunti numerosi altri cibi come: carne, pesce, formaggi e verdure. E in ultimo viene servito sempre con dei pezzettini di pane raffermo. La zuppa di sedano e gorgonzola è una ricetta molto diffusa e assai antica. Si tratta di un piatto molto conosciuto anche all'estero soprattutto nei paesi del nord Europa. La sua caratteristica è che deve essere consumata rigorosamente calda o al massimo tiepida per essere assaporata al meglio.

Si tratta di una pietanza adatta a fungere da antipasto o solo come cena leggera. Questa minestra risulterà più ricca con l'aggiunta anche di due o tre cucchiai di panna. Per renderla più saporita poi si può aumentare la quantità di erba cipollina e unirne due o tre cucchiai insieme al formaggio. Questa deliziosa ricetta può essere degustata accanto ad un vino rosso importante strutturato ed invecchiato come il Barolo, Brunello di Montalcino, che esalterà il gorgonzola in generale. Di questa leccornia ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta e apprezzata.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 40 -45 minuti

25 gr di burro

2 cespi di sedano mondati e tritati finemente

2 cipolle tritate

1 piccola patata a dadini

6 dl di latte

6 dl di brodo di pollo o di verdure

1 foglia di alloro

sale e pepe nero macinato

225 gr di gorgonzola sbriciolato

1/2 baguette a fettine sottili

erba cipollina tritata per guarnire

Preparazione

Per prima cosa far fondere il burro in un largo tegame e aggiungere il sedano e la cipolla.

Far cuocere per 2 - 3 minuti, mescolando e poi rimettere il coperchio e proseguire la cottura per 4 - 5 minuti. Aggiungere la patata, il latte e l'alloro. Rimettere il coperchio e portare ad ebollizione, poi abbassare la fiamma e lasciare sobbollire per 30 minuti. Togliere la foglia di alloro e passare il composto nel frullatore finché sarà omogeneo.

Passarlo poi al setaccio e rimetterlo nel tegame, aggiungendo sale e pepe. Cospargere le fette di pane con 100 grammi di formaggio e scaldarle nel grill. Riscaldare la minestra e aggiungere all'ultimo momento il formaggio restante, mescolando sempre ed energicamente bene. A fine cottura, quando il formaggio si sarà ben mescolato al resto degli ingredienti, versare la zuppa nelle fondine e appoggiare in superficie le fettine di pane caldo. Spolverizzare in ultimo con con l'erba cipollina tritata. Infine servire il piatto quando è ancora caldo.