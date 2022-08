Il cavolo rapa alla panna è un piatto non troppo diffuso ma decisamente squisito. Si tratta di un antipasto, che può essere servito però anche come un piatto unico: è un intermezzo culinario adatto anche ai vegetariani, semplice, salutare e genuino. Per valorizzare al massimo il gusto del cavolo rapa si può provare a farcirlo anche con un ripieno cremoso. Formaggi, latticini e panna sono l'ideale per valorizzare il gusto deciso di questa verdura, senza coprirne troppo la parte acida.

Un vino ideale da abbinare a questa ricetta è certamente un Taburno Doc Coda di Volpe.

Si tratta di un vino floreale dal Bouquet di ginestra e fiori di camomilla, al palato risulta equilibrato, fresco e morbido. Esso esalterà il gusto deciso del cavolo rapa, donando al palato una fresca sensazione.

Di questa leccornia esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Gli ingredienti

Quantitativi per quattro persone:

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 15 minuti

quattro cavoli rapa mondati

un cucchiaio di olio e un poco per ungere la teglia

una cipolla tritata fine

una costa di sedano tritato

un cucchiaio di aneto tritato

sale e pepe nero macinato

25 grammi di pane a dadini

un dl e 1/2 di panna acida oppure normale

rametti di aneto per guarnire

spicchi di lime per guarnire

Il procedimento di preparazione

Come prima cosa occorre preriscaldare il forno a 180 gradi.

Disporre poi i cavoli rapa in un placca da forno unta e passarli in forno per 45 - 50 minuti. Riscaldare l'olio in una padella, unire la cipolla, il sedano, l'aneto, il sale e pepe e cuocere finché le verdure saranno morbide. Togliere dal fuoco.

A questo punto è il momento di scartare la parte superiore e legnosa dei cavoli rapa, e scavare la polpa con un cucchiaio, lasciando tutt'attorno un rivestimento dello spessore di circa sei millimetri.

Tritare la polpa e aggiungerla alle verdure tagliate in padella. Unire il pane a dadini e la panna acida.

Si deve poi mescolare il tutto per impregnare bene gli ingredienti e riscaldare a fiamma bassa per un minuto. Farcire i cavoli rapa e rimetterli nella teglia. Passarli in forno ancora per 10 - 15 minuti, finché saranno ben caldi. Disporli su piatti individuali e guarnire con rametti di aneto e spicchi di lime. È consigliabile di servire in tavola immediatamente, quando il piatto è ancora caldo.