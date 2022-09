Il pollo è il piatto principe di qualsiasi stagione. Si presta benissimo a ogni tipo di preparazione ed è leggero, facile da digerire e salutare allo stesso tempo. In genere è un alimento che viene prescritto nelle diete, perché contiene poche calorie ed è facile da smaltire. Non tutti sanno però che il pollo in cucina è un alimento davvero versatile. Del pollo non si butta davvero nulla e nella gastronomia italiana, ultimamente ci sono ricette che interessano anche le zampe che in passato erano considerate elemento di scarto.

Un piatto che non dovrebbe mancare mai sulle tavole di tutto il mondo è sicuramente rappresentato dai petti di pollo farciti.

In questo caso il ripieno, molto saporito, è a base di porri, pinoli e pangrattato. Questa pietanza può essere anche accompagnata con carote e patatine novelle lessate. Di solito i piatti base di carne bianca si accompagnano con i vini bianchi, ma ultimamente quando il piatto viene valorizzato da ripieni si possono adoperare anche dei rossi leggeri di media struttura come il Chianti classico. In questo caso la scelta è molto ampia, anche un Sangiovese di Romagna è molto adatto. Di questa leccornia ne esistono davvero parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e delicata al palato.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 45 minuti

4 petti di pollo disossati

40 gr di burro, più un poco per imburrare la pirofila

Per il ripieno

1 porro a fettine sottili

3 cucchiai di pane integrale grattugiato

1 cucchiaio di pinoli

1 tuorlo d'uovo

1 cucchiaio di prezzemolo tritato finemente

sale e pepe nero macinato

100 gr di formaggio emmental o edam grattugiato

Il succo e la scorza grattugiata di 1/2 limone

Per guarnire

rametti di crescione

spicchi di limone

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 200 gradi.

Ricavare una tasca da ogni petto di pollo, usando un coltellino molto affilato. Far fondere 15 grammi di burro in una padella e farci rosale il porro per due minuti senza farlo colorire. Togliere dal fuoco e unire pane grattugiato, pinoli tuorlo, prezzemolo, sale e pepe, formaggio grattugiato, per ultimo il succo e la scorza di limone.

Con l'aiuto di un cucchiaio farcire con il ripieno i petti di pollo e disporli su una pirofila imburrata. Aggiungere il burro rimasto a fiocchetti. Passare in forno per 35 - 40 minuti, bagnando i petti di pollo costantemente con il fondo di cottura che affiorerà spontaneamente dalla pirofila. Togliere dal forno e servire ben caldo con la guarnizione di crescione e le fette di limone tutt'attorno.