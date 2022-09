Per gli amanti della carne, la lombata di bovino adulto rappresenta un must. Gli usi della carne di manzo possono essere molto variegati. In genere, gli intenditori si fanno mettere da parte le parti più pregiate. Il lombo (o lombata) rappresenta la sezione del quarto posteriore dell'animale, è anche la parte migliore da usare per la classica bistecca alla fiorentina, perché comprende una porzione di osso del bue adulto.

La tagliata al pepe tricolore è un secondo a base di carne. Si accompagna con una salsa ricca e cremosa, insaporita da granelli di pepe nero, rosa e verde.

Si tratta di una succulenta leccornia, ideale per i pasti importanti perché oltre a essere molto scenografica è davvero squisita e bella da vedere.

Alla tagliata di manzo è ottimo abbinare un vino Chianti classico o un Sangiovese di Romagna. Entrambi questi rossi ben strutturati esalteranno la tenerezza della carne conferendo alla pietanza la ricercatezza di sapori che merita.

Di questa raffinatezza culinaria esistono davvero parecchie varianti. Di seguito ne andiamo a proporre la versione più delicata.

Ingredienti

Quantitativi per per 4 persone

Tempo di preparazione 5 minuti

Tempo di cottura 40 - 50 minuti

900 gr di lombata di manzo in un unico pezzo

1 cucchiaio di grani misti di pepe rosa, nero e verde

1 cucchiaio di burro chiarificato

Per la salsa

1 cucchiaio di brandy

1/2 dl di brodo

1 dl e 1/2 di panna

1 cucchiaio di senape inglese già pronta

1 pizzicotto di sale

foglie di crescione per guarnire

Preparazione

Per prima cosa occorre eliminare la maggior parte del grasso dalla carne e poi è necessario coprirla con i grani di pepe, pressandoli.

Scaldare il burro in una padella per fritti dal fondo pesante e friggervi rapidamente la carne, in modo che prenda colore all'esterno e rimanga rosata all'interno. Disporla su un piatto. Quando si è raffreddata, si deve metterla in frigorifero.

Per preparare la salsa occorre scolare il grasso dalla padella, lasciandone soltanto un cucchiaino assieme al fondo di cottura e ai grani di pepe.

Aggiungere il brandy e far bollire a fiamma viva finché il liquidi sarà ridotto a un cucchiaio. Aggiungere il brodo o acqua, far ruotare il liquido nella padella e lasciare il fondo con una spatola di legno per sciogliere i residui di cottura della carne. Unire la panna e la senape e continuare a mescolare finché la salsa si sarà addensata e comincerà a sobbollire.

Salare e tenere da parte. Mezz'ora prima di portare in tavola, si deve mettere la carne in forno preriscaldato a 220 gradi. Questo tempo di cottura si riferisce alla carne cotta al sangue. Per una cottura media ci vorranno 35 minuti e 45 per una cottura più robusta.

Tagliare la carne all'ultimo momento (o anche direttamente in tavola) a fette sottili diagonalmente. Versare sulle fette la salsa ancora caldissima e guarnire con le foglie di crescione.