Uno dei dolci più simbolici degli Stati Uniti d'America è la cheesecake newyorkese. Esso è composto da una base di croccante biscotto e da una morbida crema di formaggio spalmabile: si tratta di una torta che può essere personalizzata in tanti modi.

Tradizionalmente essa viene servita con un semplice strato di crema al cioccolato, frutti di bosco, caramello o panna.

Per realizzare una cheesecake impeccabile è necessario seguire pochi e semplici passaggi: il risultato finale sarà professionale e goloso.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone:

Per la base:

350 grammi di biscotti secchi

150 grammi di burro fuso

Per il ripieno:

200 grammi di zucchero semolato

500 grammi di crema spalmabile al formaggio

200 grammi di yogurt

Due cucchiai di farina

Un baccello di vaniglia

Il procedimento

Come prima cosa occorre tritare finemente i biscotti e unirli al burro fuso.

Foderate poi una tortiera da 24 cm con carta da forno. A questo punto è necessario tagliare il disco inferiore, ricavare delle strisce sui lati e incollarle ai lati della tortiera. Versare il composto di biscotti e burro sia sul fondo che sui lati per un'altezza di circa 4 centimetri. Conservare in frigorifero.

Mettere poi lo zucchero e il formaggio in una ciotola a temperatura ambiente e sbattere con uno sbattitore elettrico. Quindi, non mescolare troppo le uova, la panna e lo yogurt. È importante che tutto sia ben miscelato.

Setacciare la farina e aggiungere i semi di vaniglia. Mescolare leggermente con una frusta e versare nella padella.

Infornare a 160° per circa 50 minuti. Al termine lasciarlo in forno per un'ora, ma a temperatura ambiente.

Quando il dolce è freddo, avvolgere nella pellicola trasparente e conservarlo in frigorifero per diverse ore. In seguito la torta può essere servita.

Varianti e suggerimenti vari

I biscotti da usare per questo tipo di dolce possono essere i McVities o gli Oro Saiwa, ma anche quelli digestivi della linea Dolcendo&Dolciando sono perfetti ed economici.

Il formaggio più adatto da usare è il Philadelphia in versione light o una sua variante.

Come suggerimenti pratici, il primo passo è mescolare gli ingredienti liquidi setacciati e solo poi quelli secchi. È inoltre opportuno che il formaggio raggiunga la temperatura ambiente, al momento della lavorazione, in modo che non si raggrumi.

Questa ricetta può essere abbinata a una vasta varietà di creme, tra cui la Nutella, ma anche uno spalmabile ai frutti di bosco o alla fragola. Chi ama il cioccolato può provare una variante con gli Oreo.