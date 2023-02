Il maiale è da sempre una carne tenera e semplice da preparare. Renderla succosa e morbida è un po' più difficile perché in cottura tende a seccarsi rapidamente. Da sempre grandi chef stellati hanno inventato Ricette per allestire questo tipo di vivanda nobile. Il maiale è infatti il cibo delle grandi occasioni. I nodini di maiale al cartoccio rappresentano una pietanza di grande effetto da cucinare quando si hanno ospiti a cena. Possono essere serviti ancora dentro il loro cartoccio ben gonfio e accompagnati con dei pomodori al forno. Questi ultimi possono essere insaporiti con del pangrattato mescolato ad un trito di aglio e prezzemolo, poi cotti sempre in forno.

L'importante per la realizzazione di questa leccornia è data dalla freschezza dei suoi ingredienti, bisogna seguire tutti i passaggi con meticolosità. Questa ricetta richiede per essere meglio degustata un vino corposo, che sia ingrato di esaltarne il gusto con una certa gentilezza. Ben si abbina con i tannini dal colore rosso del Chianti o del Barbera, ma volendo può essere degustato con un più intenso Nero D'Avola siciliano. Di questo delizioso miscuglio di sapori ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 45 minuti

Tempo di cottura 30 minuti

4 nodini di maiale spessi 3 centimetri circa

4 fettine di formaggio fontina, oppure sottilette

4 fettine di prosciutto cotto

20 gr di funghi secchi ammollati

50 gr di burro

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

alcune foglie di salvia

poco brandy

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa far cuocere nella prima metà del burro lo spicchio di aglio con i funghi, unendo sale, pepe e un cucchiaio di Brandy; spolverizzarli alla fine con del prezzemolo.

Praticare una profonda incisione nello spessore dei nodini lasciandoli attaccati da un lato: si dovrà ottenere una specie di tasca. Salarli internamente, quindi introdurre in ognuno una fetta di formaggio, una fetta di prosciutto e un pò di funghi. Chiudere l'apertura facendo combaciare i lembi, disporli su dei foglietti di alluminio imburrati, salarli, mettervi sopra una foglia di salvia, cospargere con fiocchetti di burro e chiudere i cartocci.

Accendere il forno e portarlo ad una temperatura di 190 gradi circa in posizione statica. Inserire nel forno i nodini di maiale posizionati nella leccarda del forno con il loro cartoccio. Fare cuocere i nodini di maiale per un tempo non inferiore a 30 minuti. Poi, controllare la cottura con i rebbi di una forchetta. Se dalla carne uscirà del sangue vuol dire che la cottura non è ultimata. Ma non dovrebbe succedere perché il maiale ha la caratteristica di cucinare presto. Servire ben caldo in un piatto da portata con ancora il cartoccio.