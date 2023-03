Le zuppe sono delle preparazioni gastronomiche sempre più diffuse e apprezzate in molti paesi del mondo. Nella cucina italiana esse sono generalmente molto variegate, fantasiose e si distinguono per l'abbondanza di alimenti di origine tipicamente mediterranea, in particolare pesce e crostacei.

La zuppa di gamberi può sembrare un piatto molto semplice e di poco valore gastronomico, invece è molto rinomato e può essere completato con un'abbondante grattugiata di zenzero fresco, inoltre può essere servita con dei crostini di pane leggermente tostati e imburrati.

Se guarnita con cetriolini o gherigli di noci, essa è un'ottima idea da portare in tavola anche nei giorni di festa, oppure per un pasto con gli amici.

Le note floreali e calde di un vino Vermentino sono ideali con il sapore intenso dei gamberi, permettendo di esaltare la consistenza del piatto stesso.

Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 15 minuti, più il tempo per marinare

Tempo di cottura 8 minuti

500 grammi di gamberetti surgelati

succo di limone

pepe nero macinato

1/4 di noce moscata grattugiata

2 cm e 1/2 di radice di zenzero fresco pelata e grattugiata

175 grammi di burro

12 larghe foglie di coriandolo o prezzemolo fresco

Preparazione

Per prima cosa bisogna scongelare i gamberetti e asciugarli con carta assorbente da cucina.

Metterli in una terrina con il succo di limone, con il pepe nero, con la noce moscata e con lo zenzero; coprirli e lasciarli marinare in un luogo fresco per mezz'ora.

Scolarli dalla marinata. Sciogliere 100 grammi di burro in una padella per fritti. Aggiungere i gamberetti e cuocerli a fuoco lento per cinque minuti. Disporli in quattro piccole pirofile e lasciarli raffreddare.

Nel frattempo bisogna chiarificare il burro rimasto, rivestendo un colino, posto su una ciotola, con uno strato di doppia garza.

Mettere il burro in una piccola teglia, farlo sciogliere a calore moderato e passarlo dal colino, scartando i depositi. Quando i gamberetti saranno ben sistemati nelle piccole pirofile, si deve guarnire ognuna con tre foglie di coriandolo o prezzemolo. Versare infine sui gamberetti il burro chiarificato, fino a ricoprirli completamente. Far raffreddare per un'altra mezz'ora e servire in tavola.