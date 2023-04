Pasqua, oltre a essere una festività religiosa, è anche l'occasione per dare sfogo alla fantasia in cucina con varie Ricette della tradizione italiana e le sue tipiche varianti regionali rivisitate nel menu della domenica di Resurrezione e del Lunedì dell’Angelo.

Approfondiamo di seguito quali sono le più diffuse ricette di Pasqua della tradizione italiana.

Uova per tutti i gusti

Sicuramente l’uovo è, insieme alla colomba, l’icona per eccellenza della Pasqua, presente nello scenario dei doni dei più piccoli ma anche in ambito culinario. L’uovo è simbolo di vita per ciò che si trova al suo interno e viene associato alla Resurrezione: come i sassi del Sepolcro le uova sembrano inanimate ma al loro interno si cela la vita che rinasce in corrispondenza dell’inoltrarsi della primavera.

Le uova sono tra le principali preparazioni di questa ricorrenza: uova sode da inserire nelle pizze rustiche salate come la lucana Pizza Chiena e la pugliese Scarcella, ma anche nel casatiello napoletano e nei taralli all’uovo, dove campeggiano in bella mostra legati da fili di impasto. Ancora poi uova di cioccolato, al latte, fondente, decorate nei modi più disparati da scambiarsi come simbolo della rinascita dell’uomo in Cristo, prodotte artigianalmente e dai grandi marchi dell’industria dolciaria.

Colombe e pastiera

La colomba, gli agnelli, il ramo d’ulivo sono tutte preparazioni tipiche ed emblematiche delle festività Pasquali. Di chiara origine lombarda questi dolci rappresentano la pace, la purezza e la pace della giornata pasquale; sono dolci prêt-à-porter, pronti da mangiare, perché si possono acquistare già pronti confezionati o di fattura artigianale, in varianti sempre più particolari, anche se la tradizione vuole la colomba come dolce secco ricoperto da una crosta di glassa di zucchero, mandorle e zuccherini.

Fra i tradizionali dolci di Pasqua c'è poi la pastiera napoletana, che secondo la leggenda è legata alla dea Partenope. Dalle chiare origini campane si tratta di una ricetta pasquale napoletana con una base di pasta frolla ed una crema di grano, ricotta e canditi, che si presenta come una crostata alta e gonfia e su cui campeggiano sette strisce che rappresentano i tre decumani e i quattro cardini del centro storico di Napoli.

Torte salate nel cesto del pic nic

Non solo dolci nel menu di Pasqua e Pasquetta ma anche ricche preparazioni di torte salate, varie come le regioni d’Italia, da servire come antipasto o accompagnamento di aperitivi, insieme a taglieri di formaggi e salumi, pratiche da portare fuori per una gita all’aperto come un pic nic, come è consuetudine nel giorno del Lunedì dell’Angelo.

Il principio è quasi sempre lo stesso, sia che si tratti di pizza chiena lucana, scarcella pugliese, torta pasqualina ligure: uno scrigno di pasta matta, pasta sfoglia o brisée con all’interno salumi, formaggi o verdura e immancabilmente uova, sode e sbattute col formaggio; leggermente diverse la torta al formaggio umbra e marchigiana e il casatiello napoletano la cui preparazione prevede un babà rustico in cui formaggi e salumi sono inglobati nell’impasto.