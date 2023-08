In una calda giornata estiva o in qualsiasi momento in cui si sente il bisogno di gustare un dolce fresco e cremoso, la cheesecake al limone è la soluzione perfetta. Si tratta di un dessert che non necessità di passaggi complicati e la cui ricetta è davvero semplice e alla portata di tutti.

Ingredienti:

Per la base:

200 g di biscotti secchi (tipo digestive o altro a scelta)

100 g di burro fuso

Per la crema al limone:

500 g di formaggio cremoso

200 g di zucchero a velo

Succo e scorza grattugiata di 2 limoni

Procedimento

Iniziate sbriciolando i biscotti secchi fino a ottenere una consistenza fine.

Potete farlo con un frullatore o mettendo i biscotti in un sacchetto e schiacciandoli con un mattarello. In una ciotola, mescolate i biscotti sbriciolati con il burro fuso fino a formare un composto omogeneo. Pressate il composto di biscotti sul fondo di una teglia a cerniera da 24 cm, creando uno strato uniforme. Lasciate raffreddare in frigorifero per circa 15 minuti.

Successivamente, in una ciotola ampia, mescolate il formaggio cremoso con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema vellutata e liscia. Aggiungete il succo e la scorza grattugiata dei limoni alla crema, mescolando bene. Versate la crema al limone sopra la base di biscotti nella teglia. Livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio o una spatola, poi coprite la teglia con pellicola trasparente e mettete in frigorifero per almeno 3-4 ore.

Prima di servire, decorate la vostra cheesecake al limone con qualche scorza di limone grattugiata fresca o fettine sottili di limone. Rimuovete delicatamente il cerchio della teglia a cerniera e trasferite il vostro dessert su un piatto da portata.

Per chi volesse abbinare ulteriori ingredienti è possibile arricchire la vostra cheescake e creare diverse varianti irresistibili.

Di seguito ve ne mostreremo qualcuna.

Varianti:

riccioli di cioccolato bianco: Per un tocco di eleganza, create riccioli di cioccolato bianco da disporre sulla parte superiore della vostra cheesecake. Potete farli sciogliendo cioccolato bianco e poi creando sottili scaglie usando un pelapatate.

topping di noci caramellate: Preparate noci caramellate croccanti per guarnire la vostra cheesecake.

Questo conferirà un tocco croccante e un sapore leggermente dolce.

Zenzero o Lavanda: Aggiungete un tocco insolito e aromatico mescolando zenzero fresco grattugiato o fiori di lavanda essiccati nella crema di formaggio.

Per chi volesse, è possibile intervenire anche sulla base utilizzando biscotti al cioccolato, frollini al burro, oppure provate una base senza glutine utilizzando biscotti senza glutine o farina di mandorle