Gli agrumi, sono dei frutti tipicamente invernali ottimi per preparare marmellate e conserve. Grazie allo zucchero possono essere lavorati e consumati anche tutto l'anno. Le marmellate moderne sono fonte di vitamine e di zuccheri. Oggi ce ne sono di diversi tipi e gusti, preparate anche con altra frutta come: pere, mele, fichi, uva e quant'altro. La marmellata di arance poi è una vera squisitezza per gli intenditori. Può essere consumata per un'ottima prima colazione o solo come dessert di fine pasto. Apprezzata anche nelle crostate e tartellette oppure semplicemente su una fetta di pane tostato.

La sua origine è antichissima, gli arabi portarono la pianta dall'oriente con loro e la coltivarono nel bacino del mediterraneo. Questo albero da frutto ha trovato il suo naturale ambiente soprattutto in Sicilia diventando un Must della gastronomia sicula. Oggi le arance Siciliane sono esportate in tutto il mondo. Dolci buone e succose fanno parte dell'alimentazione italiana da secoli. La ricetta è semplice da eseguire e risulta molto gradevole al palato. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta.

Ingredienti

Tempo di preparazione 20 minuti, più il tempo per l'ammollo

Tempo di cottura 2 ore e 20 minuti

1 kg di grosse arance rosse qualità siciliana ( sanguinella)

2 limoni

1,800 kg di zucchero

Preparazione

Per prima cosa tagliare le arance e i limoni e spremere il succo in una larga ciotola.

Eliminare i semi e riunirli in un sacchetto di mussola. Tagliare finemente o grossolanamente a piacere le scorze e aggiungerle poi al succo con il sacchetto dei semi e 2, 800 litri di acqua. Traversare in una casseruola e far bollire dolcemente fino a quando la scorza diventa morbida ( circa 2 ore) . Estrarre il sacchetto dei semi.

Unire a cucchiaiate lo zucchero alle scorzette di arancia, rimescolare e portare lentamente a ebollizione. Quando lo zucchero sarà amalgamato del tutto, far bollire finché avrà raggiunto il punto di solidificazione: 106 gradi celsius ( da rilevarsi con un termometro per zucchero) o, più semplicemente quando un pò di marmellata, sgocciolata in un piattino inclinato scende molto lentamente.

Farla raffreddare per 10 minuti, versarla in barattoli sterilizzati, caldi e asciutti, ricoprire con un disco di carta oleata e lasciar riposare per 24 ore. Chiudere ermeticamente dentro a barattoli sterilizzati.

Consigli preziosi

La marmellata di arance amare, proprio per il suo particolare e intenso profumo è apprezzata per crostate e tartellette. Per ottenere una marmellata scura di arancia bisogna seguire le medesime istruzioni per la marmellata di arance, sostituendo lo zucchero semolato con quello di canna e aggiungendo anche un cucchiaio di melassa scura. Togliere sempre la casseruola dal fuoco quando si deve controllare il punto di solidificazione della marmellata. Con questo sistema si sarà sicuri di non danneggiarla.