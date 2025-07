La conserva di melanzane al pomodoro è una sfiziosa leccornia, ottima da servire come antipasto vegano oppure sopra una bruschetta. Può essere consumata in tutte le stagioni dell'anno. Si tratta di una ricetta allestita con melanzane, pomodoro e altri pochi semplici ingredienti: è facile da eseguire e molto diffusa al sud Italia, in particolare in Sicilia. Nella "Trinacria" le melanzane si mangiano fritte, panate, nella pasta al pomodoro oppure al forno con i formaggi. In particolare il connubio fra melanzane e pomodoro è ideale per gustare questa squisitezza dal sapore deciso ma appagante allo stesso tempo.

Le melanzane d'altronde nelle conserve rivestono una grande popolarità: sono infatti facili da preparare e possono essere conservate per mesi e degustate anche in inverno, seguendo ovvi accorgimenti.

In particolare questa conserva è ottima da abbinare a un vino Sirah rosso nero d'Avola: le note fruttate di questo elisir locale apporteranno armonia al palato non alterando il gusto deciso della melanzana in generale.

Di questa leccornia esistono pochissime varianti: di seguito andiamo a proporre la ricetta più facile da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 vasetti da 250 grammi

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 20 minuti più il tempo della sterilizzazione

1 chilogrammo di melanzane

olio

sale

uno spicchio di aglio

4 cucchiai di passata di pomodoro

Preparazione

Per prima cosa bisogna pulire le melanzane con un panno umido, non sotto acqua corrente: infatti sono ortaggi spugnosi e tratterebbero acqua all'interno.

Eliminare poi il picciolo e tagliare le melanzane a fette dello spessore di circa un centimetro ciascuna. Mettere in una casseruola tre cucchiai di olio con l'aglio precedentemente schiacciato. Appena esso sarà ben dorato, ma non bruciato, si deve aggiungere la passata di pomodoro e infine le melanzane.

Lasciare poi cuocere la conserva per circa 20 minuti abbondanti, facendo in modo di non bruciarla e di non farla attaccare. Alla fine si deve lasciar raffreddare il composto, che può poi essere messo sotto vetro, coprendo con altro olio fino a coprire tutto. Chiudere ermeticamente la conserva e procedere alle operazioni di sottovuoto. Infine riporre i barattoli in un luogo fresco e asciutto per una settimana circa.

Possono essere conservati per sei mesi, poi una volta che saranno aperti possono rimanere fino a una settimana in frigorifero.