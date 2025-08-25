Il frico è una tipica ricetta friulana a base di patate e formaggio Montasio originaria della Carnia e viene in genere impiegato come secondo piatto o piatto unico. Gli ingredienti principali sono appunto costituiti da patate, cipolla e formaggio montasio, da miscelare insieme sino a realizzare un unico amalgama.

Quella di seguito è in realtà una variante che prevede l'aggiunta del prosciutto San Daniele, un salume italiano a denominazione di origine protetta (DOP) prodotto nella località di San Daniele del Friuli.

Nella tradizione, il frico è un piatto riservato ai boscaioli, altamente calorico e adatto a rifocillare dopo un dispendio di energie copioso.

Dal 1900 in poi, con lo sviluppo del turismo montano molte ricette prima riservate a chi viveva i paesaggi della montagna (perchè li abitava) si sono piano piano diffuse. Da qui la conoscenza che oggi c'è di questo piatto.

Semplice e facile da eseguire, il frico si sposa alla perfezione col prosciutto crudo non alterando il sapore delle materie prime di eccellenza. Ottimo da abbinare ad un Ribolla Gialla del Friuli, un vino dal gusto robusto e tannico adatto a mitigare il sapore deciso del formaggio.

Di questa ricetta ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

I quantitativi indicati sono per 4 persone, il tempo di preparazione e quello di cottura sono invece di 40 minuti.

Ecco cosa occorre per la ricetta:

4 patate a pasta gialla di media grandezza

1/2 cipolla bianca

100 grammi di formaggio Montasio a media stagionatura

120 grammi di prosciutto San Daniele

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di rosmarino

sale

pepe

Preparazione

Per prima cosa lavare, sbucciare le patate e tagliarle a fette molto sottili. Tagliare il formaggio a piccoli pezzi e tenerlo da parte.

Lavare e mondare la cipolla a piccoli cubetti. Fare rosolare la cipolla in padella con l'olio e poi aggiungere le patate. Fare rosolare bene entrambi gli ingredienti, aggiungere il rosmarino e portare a doratura. Aggiungere sale e pepe e versare una parte del Montasio.

Dopo qualche minuto aggiungere tutto il formaggio e rigirare a fuoco lento tanto da formare una specie di tortino.

Dopo 20 minuti il frico avrà ottenuto un aspetto dorato e croccante. A questo punto toglierlo dal fuoco e servirlo con le fette di prosciutto adagiate sopra. Accompagnare la pietanza a piacere con del pane di montagna.