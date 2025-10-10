La Minestra di San Lorenzo in realtà è una zuppa composta da pochi semplici ingredienti ma davvero sfiziosi. Si tratta di una golosità originaria della Toscana e più precisamente della zona tra Firenze e Siena. In genere si prepara in estate, e in particolare in quella parte dell'anno dedicata a San Lorenzo, il 10 Agosto, ma può essere consumata anche nelle umide giornate autunnali. Questa delicata pietanza è dedicata al martirio del santo. Una parte di questa ricetta viene preparata con porri, pinoli e olio e gratinata sotto la griglia con una leggera spolverata di pecorino grattugiato.

Semplice da eseguire e di sicuro effetto per un salva cena in famiglia oppure per degustare sapori originali e tradizionali. Perfetta da abbinare ad un vino dell'Alto Adige: Santa Maria Maddalena. Questo magico elisir non troppo strutturato e leggermente fruttato mitigherà il sapore deciso del formaggio apportando armonia al palato. Di questa leccornia ne esistono davvero pochissime varianti. Qui di seguito la ricetta, la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

2 porri

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

750 grammi di brodo di carne

25 grammi di pinoli

4 fette di pane casereccio

2 pomodori raffermi

6 cucchiai di pecorino

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità grill.

Successivamente sbollentare i pomodori, privarli dei semi e tagliare la polpa a dadini piccoli. Privare i porri delle foglie esterne e tagliarli a rondelle, successivamente soffriggerli in una padella capiente con poco olio extra- vergine di oliva. Appena leggermente dorati innaffiarli con il brodo di carne e aggiungere la polpa di pomodoro. Aggiungere i pinoli e lasciare cuocere per altri 15 minuti a tegame semi coperto. A parte tostare il pane e successivamente disporle sul fondo di una ciotola di coccio dai bordi alti. Versare sopra la zuppa di porri e cospargere il piatto di pecorino e fare grattare per qualche minuto in forno. Appena la pietanza avrà sprigionato la sua fragranza più pungente sfornare la zuppa e servirla ben calda accompagnata da altro pane tostato oppure bruschette all'aglio oppure con il prezzemolo. In alternativa aggiungere altro formaggio oppure dei pezzi di carne bovina tagliati a dadini e precedentemente fritti nello stesso olio dei porri.