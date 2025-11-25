La Minestra di lardo di Sisto V è una pietanza molto antica a base di pane e lardo. Questa leccornia della tradizione romana veniva servita come piatto unico ai poveri che si rifugiavano nei conventi in cerca di ristoro. A questa ricetta infatti è legata una legenda singolare della storia della chiesa. Il nome stesso di questo stupenda zuppa popolare si deve al pontefice Sisto V. Il papa era solito indossare un saio povero e girare per le strade e curiosare tra la gente. Il suo intento era riuscire a scorgere i veri uomini di fede anche tra i religiosi stessi.

In una fredda sera d' inverno papa Sisto V entrò nel Convento dei Santissimi Apostoli fingendosi stanco e affamato. Venne rifocillato con una minestra, per l'appunto di pane e lardo . Il giorno seguente per ricompensa di essere stato trattato con carità fece costruire all'interno del monastero una bella fontana. Ancora oggi il suo esempio è monito di saggezza e interesse verso il prossimo. La fede va ricercata in tutto anche e soprattutto nella cucina. Cucinare per gli altri è amore e dedizione. E' un minestra semplice e allestita con pochi semplici ingredienti ma genuini. Facile da preparare e molto nutriente è ottima da abbinare ad un vino siciliano: Il catarratto bianco. Le note fruttate e leggermente tanniche di questo magico elisir apporteranno armonia al palato mitigando il sapore deciso del lardo.

Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10

Tempo di cottura 30 minuti

100 grammi di lardo

1 spicchio di aglio

1 cipolla

1 peperoncino ( facoltativo)

4 fette di pane casereccio

prezzemolo

sale

pepe

Preparazione

Per prima cosa preparare un battuto con il lardo e il prezzemolo, molto finemente servendosi di una mezzaluna. Mettere il composto in una ciotola e mettere da parte. Pulire l'aglio e privarlo dell'anima, e immetterlo in un coccio di olio con una cipolla finemente tritata e farlo soffriggere bene. Eliminare l'aglio e aggiungere acqua e portare ad ebollizione fino a cottura ultimata di cipolle.

Aggiungere il lardo e procedere con la cottura facendo restringere acqua di cottura. Aggiungere sale e pepe e continuare la cottura. A parte preparare le fette di pane abbrustolite. Prendere le fette di pane tagliate e strofinarle con dell'aglio (facoltativo) e grigliate in una padella con poco olio. A fine cottura inserirle nella pentola di coccio con il lardo e il prezzemolo e lasciarlo per qualche minuto. Ultimare la cottura al grill in modo da asciugare il liquido di cottura e servire in ciotola singole ai commensali.