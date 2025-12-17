L’anatra di San Martino è una pietanza ricca e opulenta, da servire in occasioni davvero speciali. Il nome di questa particolare golosità è legato proprio a San Martino, l’uomo di Dio che, in pieno inverno, donò metà del suo mantello a un povero bisognoso. In onore di quel gesto di generosità, l’11 novembre sono nate numerose pietanze succulente. Questa ricetta è ideale anche per il cenone di Natale o per l’ultima dell’anno: farà certamente una splendida figura. Si tratta di una preparazione a base di anatra e frutta, sapientemente amalgamate, con contorno di patate e salsa di mirtilli.

È semplice da eseguire, ma di sicuro effetto. Creata nel Cinquecento da un monsù abruzzese, ha mantenuto nel tempo connotazioni raffinate e delicate al palato, giungendo fino ai giorni nostri quasi invariata. Conservata negli archivi dei ricettari della Chiesa, è stata recentemente riscoperta. L’abbinamento ideale è con un Lagrein Dunkel dell’Alto Adige: questo vino di colore rosso intenso, con bouquet speziato e note di frutti di bosco, mitiga felicemente il sapore deciso dell’anatra, conferendo armonia al palato. Di questa leccornia esistono numerose varianti. Di seguito proponiamo la versione più semplice da seguire e di sicuro successo.

Ingredienti

Quantità per 4 persone

Tempo di preparazione: 50 minuti Tempo di cottura: 150 minuti

1 anatra di circa 1,5 kg

1 kg di patate a pasta gialla

4 mele

1 spicchio d’aglio

½ cipolla bianca

1 rametto di rosmarino

200 g di pesche al naturale

1 bicchiere di vino bianco

Aceto di vino rosso, q.b.

Salsa di mirtilli, q.b.

Olio extravergine d’oliva, q.b.

Foglie di salvia, q.b.

Burro, q.b.

Zucchero, q.b.

Sale e pepe, q.b.

Preparazione

Per prima cosa lavate accuratamente l’anatra sotto acqua corrente, asciugatela e fiammeggiatela per eliminare eventuali residui di piumaggio.

Salatela e pepatela internamente ed esternamente, quindi farcite la cavità ventrale con mezza cipolla, due spicchi d’aglio, qualche foglia di salvia e un rametto di rosmarino.

Ungete l’anatra con olio extravergine d’oliva, adagiatela in una teglia e bagnatela con una spruzzata di vino bianco. Infornate in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 70 minuti, girandola a metà cottura se necessario.

Nel frattempo pelate le patate, tagliatele a spicchi e sbollentatele per pochi minuti in acqua salata con un goccio di aceto, fino a renderle leggermente più morbide. Disponetele poi in una teglia imburrata, conditele con olio e rosmarino e cuocetele in forno a 200°C per circa 30 minuti, finché saranno dorate.

Sbucciate le mele, tagliatele a spicchi e cuocetele in forno con poca acqua, una spolverata di zucchero e qualche ago di rosmarino, fino a quando risulteranno morbide.

Una volta completate tutte le cotture, sfornate le preparazioni. Porzionate l’anatra in quattro pezzi e disponetela nei piatti insieme alle patate, alle mele, a uno spicchio di pesca e a un filo di salsa di mirtilli. Servite il piatto ben caldo.