Il Risotto allo zafferano di San Gimignano con funghi, mortadella, e pistacchio è un primo piatto invitante della tradizione culinaria Toscana. San Gimignano per l'appunto è una ridente cittadina in prossimità di Siena, e il nome di questa particolare golosità è legata ad una leggenda del luogo. Si narra infatti che nel medioevo, un chierichetto rubo' le esequie del santo modenese Geminiano durante una veglia natalizia. Il venerato uomo che nel 354 dopo cristo aveva liberato la città di Modena dall'assedio del popolo barbaro degli Unni era tumulato a San Gimignano, il paese che prende il suo nome dal miracolo.

L'intento del giovane era quello di impossessarsi dell'anello d'oro al dito del religioso morto e per farlo gli tranciò di netto l'arto. Solo dopo poche ore però torno presso la chiesa di Santa Maria Assunta ormai cieco. Aveva contratto la cecità dopo il suo reato. Confessò il suo peccato e restituì il monile e subito riacquistò la vista. La diocesi interpreto l'evento come puro volere di Dio. In seguito molti chef dell'epoca dedicarono al religioso parecchie pietanze in svariate varianti. Questa ricetta è una variante tipicamente modenese del risotto allo zafferano a lui dedicato. Si tratta di un piatto sostanzioso ma buono, con funghi, mortadella e pistacchio. Ottimo da abbinare ad un vino rosso di Montalcino.

Le note tanniche di questo magico elisir apporteranno freschezza al palato smorzando il gusto deciso della mortadella. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

tempo di cottura 30 minuti circa

350 grammi di risotto carnaroli

1 grammo di pistilli di zafferano

1 litro di brodo vegetale

200 grammi di funghi misti

150 grammi di mortadella modenese con pistacchio senza pepe

1 cipolla bianca

mezzo bicchiere di vino bianco

30 grammi di burro

olio extravergine di oliva

30 grammi di polvere di pistacchio

Grana grattugiato a piacere

Preparazione

Per prima cosa pulire ma non sotto acqua corrente i funghi misti e tagliarli in piccoli pezzi.

Tagliare la mortadella e farla a dadini la mortadella e tenerla da parte. In un tegame con olio di oliva far soffriggere la cipolla per qualche minuto. Aggiungere la mortadella e lasciare insaporire. Aggiungere successivamente il riso e farlo tostare. Successivamente aggiungere i funghi e lasciarli ammorbidire. Sfumare con il vino bianco e aggiungere il brodo poco alla volta. A 5 minuti dalla cottura del riso aggiungere i pistilli di zafferano e amalgamare il tutto. Ultimare la cottura e mantecare con il burro. Impiattare il riso ancora caldo con l'aggiunta di una spolverata di pistacchio in polvere . Servire la pietanza ben calda.