La Torta di pane alla Siciliana è una ricetta antica della tradizione isolana montana. Si tratta di una golosità antica, spesso servita nelle giornate di festa sulle tavole contadine in alternativa alla carne. E' una ricetta allestita con i prodotti semplici della terra come le cipolle, il pane raffermo e il formaggio, ingredienti di derivazione prevalentemente rurale. Ottima per le fredde serate invernali e da degustare davanti ad un camino acceso oppure per un rendez - vous con amici. Un piatto estremamente nutriente e filante anche per la presenza del burro, ma ottimo e saporito.

Nei secoli scorsi era assemblato con prodotti tipici dell 'entroterra siculo, come il formaggio: Piacentino ragusano Dop e il pecorino siciliano e solo in pochissime regioni anche con la Tuma. Con il passare del tempo si è trasformato, arricchito e cucinato con altri prodotti caseari come il groviera svizzero nella "peggiori" delle ipotesi oppure la mozzarella. Da abbinare assolutamente ad un vino nero di Avola rosso. Le note tanniche robuste di questo magico elisir apporteranno armonia al palato conferendo freschezza. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

480 grammi di formaggio piacentino Ragusano Dop oppure groviera svizzera

1 chilogrammo di cipolle bianche

2 filoni di pane siciliano rigorosamente con il cimino fresco o raffermo tagliato a fette

200 grammi di burro

1 cucchiaino di noce moscata

olio per friggere

500 grammi di brodo di pollo ruspante

sale

pochissimo pepe nero a piacere

Preparazione

Per prima cosa preparare il condimento della torta di pane.

Pulire e tagliare le cipolle bianche, anche grossolanamente e inserirle in una casseruola con il burro e il sale. Cuocere a fuoco lento aggiungendo la noce moscata. Appena imbiondite aggiungere il brodo di pollo e lasciare ammorbidire le cipolle, fino a quando non diverranno leggermente più scure come se fossero una zuppa ristretta. Insaporire leggermente con il sale e pepe e tenere da parte. Tagliare il formaggio a dadini e tenerlo da parte. Tagliare il pane a fette spesse circa 4 oppure 5 centimetri e friggerle in abbondante olio di semi da entrambe le parti e tenerle da parte. In una casseruola non molto capiente distribuire sul fondo la metà della zuppa di cipolle ottenuta e adagiare le fette di pane fritto.

Distribuire la metà del formaggio tra uno spazio e l'altro delle fette di pane e anche sopra. Ricoprire con altro composto di cipolle . Aggiungere il formaggio restante sopra la torta di pane e passare in forno per 25 minuti. Servire ben caldo e filante.