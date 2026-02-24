I Bucatini primavera alla Siciliana sono un invitante primo piatto a base di verdure e formaggio. In realtà questa deliziosa ricetta è nata negli Stati Uniti dallo chef : Sirio Maccione. Il famoso cuoco di origine italiana diventato noto grazie ad un articolo del quotidiano New York Times nel 1977 aveva, un pò per caso inventato un piatto nuovo. La storia narra di capolavori nati da un errore oppure una necessità. In questo caso" l'artista gastronomico" non aveva più carne nella dispensa e doveva celermente cucinare una pietanza per dei clienti entrati all'ultimo, forse in orario di chiusura.

Ispirato dai natali italiani e del sud del nostro bel paese oppure dai colori della primavera assemblò una pietanza con delle verdure rimaste. Ne nacque un piatto di pastasciutta fresco e innovativo. In breve tempo questa semplice leccornia fece il giro del mondo, approdando nella nostra nazione. Sposata da tutti per la genialità e apprezzata soprattutto nelle isole come stupenda alternativa alla classica insalata di riso e indicata come piatto unico in certe varianti. Si tratta di una golosità semplice composta quasi per intero da verdure fresche e pasta. In questa particolare versione ho aggiunto, formaggio, spezie e aromi, ed è amata da tutta la mia famiglia. Ottima da abbinare ad un vino bianco siciliano come il Grillo.

Questo magico elisir proveniente dalle campagne del Siracusano con lieve sentore di pesca apporterà armonia al palato mitigando il gusto sapido del formaggio. Di questa leccornia ne esistono davvero pochissime varianti. Qui di seguito andiamo a proporre una versione più generosa, ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

400 grammi di basta formato Bucatini

150 grammi di carote

1 peperone giallo,

1 peperone rosso

200 grammi di zucchine verdi

olio extra vergine di oliva

1 cipolla dorata

1 spicchio di aglio

maggiorana

300 grammi di formaggio spalmabile

50 grammi di parmigiano reggiano grattugiato

Prezzemolo 2 manciate

peperoncino

pochissimo latte

sale

Preparazione

Per prima cosa lavare le verdure sotto abbondante acqua corrente.

Procedere a pelare zucchine e carote e tagliarle rigorosamente a dadini minuscoli di circa 2 oppure 3 centimetri. Lasciare alle zucchine la pelle verde ma mondarle nello stesso modo. In una padella abbastanza capiente fare dorare lo spicchio di aglio con una manciata di prezzemolo e olio extravergine di oliva. Successivamente anche la cipolla. Nella stessa casseruola gettare in quest'ordine a intervallo di 2 minuti: Carote, peperoni e zucchine. Aggiungere la maggiorana, aggiustare di sale e peperoncino e lasciare appassire le verdure. Le verdure devono essere ben cotte ma non bruciate, sia i peperoni che le zucchine hanno questa tendenza. A fiamma moderata aggiungere il formaggio spalmabile con metà del parmigiano e se il condimento è troppo asciutto mitigare con un goccino di latte lasciando amalgamare. Scolare la pasta al dente e condire con la salsa ottenuta. Servire ben caldo con aggiunta di parmigiano.