Gli spaghetti in salsa di fragole e crema di parmigiano rappresentano una ricetta fresca e golosa aspettando l'estate. Composti per intero da una salsa ottenuta da fragole fresche e altri ingredienti questo primo piatto è un inno all'estate in arrivo. L'ho ideata il giorno 31 luglio di due anni fa, in occasione di un pranzo in famiglia. Era il compleanno di una mia zia lontana, per lontana intendo residente a Bologna, e per l'occasione alcuni parenti si erano letteralmente" fiondati" in casa mia. Non avevo nemmeno avuto il tempo di fare la spesa e presa dalla disperazione ho cercato di mettere in moto il neurone residuo rimastomi per fare almeno bella figura.

I miei congiunti hanno sempre pensato che io appartenga al quel genere di donne troppo innovative e molto rare. E forse hanno anche ragione, però hanno fatto buon viso a cattivo gioco e hanno mangiato di gusto questa pietanza molto gustosa ma che non concepivano affatto. Prima di degustare questa autentica chicca della gastronomia hanno storto un pò il naso, ma poi senza dirmi nulla hanno anche sorriso. Da là ho capito di essere andata bene. Adesso non possono farne a meno. Ottima da abbinare ad un vino rosato come un Montepulciano d'Abruzzo. Le note tanniche di questo magico elisir esalteranno l'acidità delle fragole apportando armonia al palato. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti.

Qui di seguito andiamo a presentare l'unica variante che conosco.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

600 grammi di spaghetti

950 grammi di fragole fresche

2 cipolla bianche

2 cucchiaio di maggiorana

olio extravergine di oliva

1 bicchiere da caffè di marsala ( vino liquoroso siciliano)

sale pepe

60 grammi di burro

3 cucchiai di farina

500 millilitri di latte fresco intero

100 millilitri di panna da cucina fresca

100 grammi di parmigiano grattugiato

50 grammi di taleggio fresco

sale e pepe nero q.b

parmigiano grattugiato a piacere

Preparazione

Per prima cosa bisogna dedicarsi alla salsa di fragole. Pulire bene i frutti sotto acqua corrente e togliere il picciolo verde.

Tagliare le fragole a dadi non molto grandi e metterle da parte. In una padella capiente aggiungere olio evo e la cipolla mondata. Dopo avere fatto appassire la cipolla versarvi le fragole ben mondate e amalgamarle con le cipolle. Aggiungere sale e pepe e dopo qualche minuto versarvi sopra il marsala. Fare evaporare il liquido e aggiungere la maggiorana fresca. Continuare la cottura fin quando le fragole saranno del tutto appassite e cambiate di colore. Poi spegnere il fuoco. A parte preparare la crema di parmigiano. In un pentolino fare fondere il burro e aggiungere la farina a tostare. Successivamente versare sul roux ottenuto il latte e mescolare. Appena il composto sarà un pò denso aggiungere il taleggio tagliato a dadini e farlo fondere e poi la panna.

Spegnere il fuoco e aggiungere il parmigiano grattugiato e mescolare. Aggiustare di sale e pepe a piacere e tenere da parte. A parte scolare gli spaghetti al dente e rimaneggiarli in padella con la salsa di fragole. Impiattare aggiungendo qua e la la salsa di parmigiano come se fossero piccole foglie. Servire ben caldo con altro parmigiano a piacere.