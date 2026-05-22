A Castellabate, gioiello della provincia di Salerno, si rinnova l'atteso appuntamento con la 'Festa del Pescato di Paranza'. Giunta alla sua quindicesima edizione, questa manifestazione celebra con orgoglio la tradizione marinara del Cilento, richiamando migliaia di visitatori da tutta la Campania. L'edizione 2026, in programma dal 30 maggio al 1 giugno, trasformerà i suggestivi giardini di Villa Matarazzo in un polo di attrazione, offrendo un programma che unisce sapientemente gastronomia d'eccellenza, coinvolgenti spettacoli e la promozione delle autentiche eccellenze locali.

Il cuore pulsante dell'evento è la storica maxi padella, simbolo della festa, pronta a friggere al momento il pescato fresco del mare cilentano: triglie, calamari, gamberi e totani appena sbarcati. Accanto alla tradizionale frittura di paranza, i visitatori potranno scoprire le altre prelibatezze del Cilento. Stand dedicati proporranno primi piatti, gustosi panuozzi, croccanti freselle e dolci tipici. Particolare attenzione è rivolta all'inclusività, con offerte gluten free per i celiaci. La Pro Loco Camogli arricchirà inoltre l'offerta con uno stand gastronomico dedicato ai sapori del proprio mare.

Un cartellone ricco tra cultura e intrattenimento

La tre giorni sarà animata da un variegato cartellone di eventi.

Si potranno esplorare mercatini artigianali e assistere a stimolanti show cooking dedicati alla cucina cilentana. I laboratori sulle tradizioni culinarie locali vedranno la partecipazione dei Presìdi Slow Food Gelbison e della 'Brigata del Mare', protagonisti della 'Serata Cilentana' insieme ai pescatori di Castellabate. Non mancheranno musica e spettacolo: l'evento ospiterà la 18ª edizione del 'Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro', la serata di ballo 'Passettini' e il concerto finale con Franco's Pizza. Il programma include anche attività didattiche per riscoprire le arti marinaresche e numerosi momenti musicali con artisti locali, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

Organizzazione e valore per il territorio

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Punta Tresino, con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il sostegno di Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Comune di Castellabate. Questa sinergia istituzionale conferma la Festa del Pescato di Paranza come un appuntamento cruciale per la promozione turistica e la valorizzazione delle risorse marine. Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo, ha dichiarato: "Quindici edizioni rappresentano un traguardo importante. Non è un punto d’arrivo, ma una nuova ripartenza. Ogni anno cerchiamo di rinnovare il menu e le attività collaterali per offrire un'esperienza completa a famiglie, turisti e appassionati della nostra terra".