L'hamburger alla Siciliana è una ricetta gourmet mediterranea per un panino differente. La ricetta tipica americana ha sposato i sapori della terra siciliana esaltandone il gusto della carne e facendone una golosità diversa. Ai miei " tempi" mancava la moda di rimpinzarsi di panini con la carne macinata pieni di salsette e formaggio cheddar. I giovani siciliani dopo la discoteca consumavano arancine e granite alla caffè oppure al gelsomino godendosi il fresco della notte dopo la calura diurna. Adesso il panino Hamburger composto da carne macinata è entrato " quasi a forza " nella cultura italiana, fondendosi e arricchendosi di sapori nuovi e decisi.

Moltissimi giovani al sabato sera lo preferiscono. Io stessa ne ho ideato una variante Mediterranea per i miei cuginetti più piccoli sempre a caccia di sapori differenti. In questa ricetta il pomodoro confit e la cipolla caramellata si fondono con la carne di mucca podolica marchigiana dal sapore deciso e forte. Ottimo da abbinare ad una birra rossa irlandese delicata. Questo magico elisir esalterà la cipolla apportando armonia al palato. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 5 minuti

4 Panini per hamburger con i semi di sesamo

1 chilogrammo di carne macinata con il grasso marchigiana

500 grammi di cipolla rossa di troppa

300 grammi di mascarpone

maggiorana

pomodoro confit circa 12 pezzi

400 grammi di mortadella in 4 fette

400 grammi di stracciatella di bufala

400 grammi di mascarpone

mezzo bicchiere di aceto bianco

2 cucchiai pieni di zucchero bianco

olio di oliva

sale

e pepe nero

latte

Parmigiano grattugiato

prezzemolo fresco

origano secco

Preparazione

Per prima cosa preparare la crema di mascarpone.

In un mixer frullare assieme, il mascarpone, il sale, olio di oliva, parmigiano, latte, pepe e maggiorana fino ad ottenere una salsa liscia non troppo densa e metterla da parte. Preparare la carne macinata per gli hamburger. In una ciotola mescolare, la carne macinata 1 cipolla rossa di Tropea , tagliata a dadini piccoli, piccoli. sale, pepe e prezzemolo con un cucchiaio di olio di oliva. Formare 4 hamburger del peso di 250 grammi ciascuno e metterli in frigo a riposare per un paio di ore. A parte preparare i pomodori confit. Tagliare i pomodori in qualità sammarzano in due parti e condirli con sale pepe e origano. Passarli in forno per 1 ora e mezza circa alla temperatura di 130 gradi. Sfornarli e lasciarli raffreddare.

Di seguito preparare la cipolla caramellata. Tagliare le cipolle a spicchi e farli appassire in una padella con olio evo. Caramellare le cipolle con mezzo bicchiere di aceto bianco e lo zucchero, fino a fare sfumare l'aceto e il gusto troppo forte dello zucchero. Cuocere la carne di hamburger a piacere e tostare il pane aperto a metà sulla pasta per ogni lato. Cospargere le estremità del panino di crema di mascarpone, alternando con la carne macinata, la cipolla caramellata, i pomodori confit, la stracciatella e le fette di mortadella da 100 grammi ciascuna. Condire con un filo d'olio e servire ben caldo.