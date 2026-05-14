L'hamburger alla Siciliana è una ricetta gourmet mediterranea per un panino differente. La ricetta tipica americana ha sposato i sapori della terra siciliana esaltandone il gusto della carne e facendone una golosità diversa. Ai miei " tempi" mancava la moda di rimpinzarsi di panini con la carne macinata pieni di salsette e formaggio cheddar. I giovani siciliani dopo la discoteca consumavano arancine e granite alla caffè oppure al gelsomino godendosi il fresco della notte dopo la calura diurna. Adesso il panino Hamburger composto da carne macinata è entrato " quasi a forza " nella cultura italiana, fondendosi e arricchendosi di sapori nuovi e decisi.
Moltissimi giovani al sabato sera lo preferiscono. Io stessa ne ho ideato una variante Mediterranea per i miei cuginetti più piccoli sempre a caccia di sapori differenti. In questa ricetta il pomodoro confit e la cipolla caramellata si fondono con la carne di mucca podolica marchigiana dal sapore deciso e forte. Ottimo da abbinare ad una birra rossa irlandese delicata. Questo magico elisir esalterà la cipolla apportando armonia al palato. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.
Ingredienti
Quantitativi per 4 persone
Tempo di preparazione 30 minuti
Tempo di cottura 5 minuti
- 4 Panini per hamburger con i semi di sesamo
- 1 chilogrammo di carne macinata con il grasso marchigiana
- 500 grammi di cipolla rossa di troppa
- 300 grammi di mascarpone
- maggiorana
- pomodoro confit circa 12 pezzi
- 400 grammi di mortadella in 4 fette
- 400 grammi di stracciatella di bufala
- 400 grammi di mascarpone
- mezzo bicchiere di aceto bianco
- 2 cucchiai pieni di zucchero bianco
- olio di oliva
- sale
- e pepe nero
- latte
- Parmigiano grattugiato
- prezzemolo fresco
- origano secco
Preparazione
Per prima cosa preparare la crema di mascarpone.
In un mixer frullare assieme, il mascarpone, il sale, olio di oliva, parmigiano, latte, pepe e maggiorana fino ad ottenere una salsa liscia non troppo densa e metterla da parte. Preparare la carne macinata per gli hamburger. In una ciotola mescolare, la carne macinata 1 cipolla rossa di Tropea , tagliata a dadini piccoli, piccoli. sale, pepe e prezzemolo con un cucchiaio di olio di oliva. Formare 4 hamburger del peso di 250 grammi ciascuno e metterli in frigo a riposare per un paio di ore. A parte preparare i pomodori confit. Tagliare i pomodori in qualità sammarzano in due parti e condirli con sale pepe e origano. Passarli in forno per 1 ora e mezza circa alla temperatura di 130 gradi. Sfornarli e lasciarli raffreddare.
Di seguito preparare la cipolla caramellata. Tagliare le cipolle a spicchi e farli appassire in una padella con olio evo. Caramellare le cipolle con mezzo bicchiere di aceto bianco e lo zucchero, fino a fare sfumare l'aceto e il gusto troppo forte dello zucchero. Cuocere la carne di hamburger a piacere e tostare il pane aperto a metà sulla pasta per ogni lato. Cospargere le estremità del panino di crema di mascarpone, alternando con la carne macinata, la cipolla caramellata, i pomodori confit, la stracciatella e le fette di mortadella da 100 grammi ciascuna. Condire con un filo d'olio e servire ben caldo.