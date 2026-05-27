Un racconto del gusto che esalta l'olio extravergine di oliva italiano è stato il fulcro dell'evento organizzato da Unapol, l’Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli, a Napoli. L'iniziativa, svoltasi il 27 maggio 2026, ha riunito operatori del settore, esperti e consumatori con l'obiettivo primario di valorizzare le eccellenze dell'olio extravergine di oliva e di promuovere attivamente la cultura del gusto intrinsecamente legata a questo prezioso prodotto.

Il capoluogo campano ha ospitato una giornata ricca di appuntamenti, tra cui degustazioni guidate, momenti di approfondimento tematico e incontri diretti con produttori provenienti da diverse regioni d'Italia.

Durante l'evento, sono stati illustrati in dettaglio i complessi processi di produzione dell'olio extravergine di oliva, le sue peculiari caratteristiche organolettiche e gli importanti benefici nutrizionali che lo contraddistinguono. L'iniziativa ha rappresentato una significativa opportunità per sensibilizzare il pubblico sull'importanza cruciale della qualità e della tracciabilità dell'olio extravergine di oliva prodotto in Italia.

Le attività e gli approfondimenti dell'evento Unapol

Tra le numerose attività proposte, i partecipanti hanno avuto la possibilità di prendere parte a sessioni di assaggio specificamente guidate, durante le quali esperti del settore hanno spiegato con chiarezza i criteri fondamentali per riconoscere un olio extravergine di oliva di alta qualità.

Gli specialisti presenti hanno inoltre illustrato le sottili differenze tra le varie tipologie di olio disponibili sul mercato e hanno fornito preziosi consigli pratici su come utilizzarlo al meglio nell'arte culinaria quotidiana. L'evento ha posto una particolare enfasi sull'educazione alimentare e sulla promozione delle produzioni olivicole italiane, con l'intento esplicito di sostenere i produttori locali e di valorizzare le ricche e autentiche tradizioni gastronomiche regionali.

Unapol: impegno per la qualità e la sostenibilità

Unapol si configura come un'organizzazione nazionale di riferimento, che aggrega e rappresenta le associazioni di produttori olivicoli con l'obiettivo strategico di promuovere la qualità, la sostenibilità e la competitività dell'intero comparto olivicolo italiano.

L'ente si dedica con impegno alla tutela degli interessi dei produttori, incentivando la diffusione di pratiche agricole sostenibili e favorendo attivamente la conoscenza approfondita dell'olio extravergine di oliva attraverso mirate iniziative formative e divulgative. Unapol opera con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, collaborando sinergicamente con istituzioni, enti di ricerca e associazioni di categoria per la costante valorizzazione del vasto e inestimabile patrimonio olivicolo italiano.