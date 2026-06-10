Un giovane talento casertano, Emanuele Muhaxhiri, ha trionfato a Napoli nel prestigioso concorso 'Pizza Generazione Futuro' con la sua innovativa 'Super Marinara'. L'evento, che ha celebrato l'arte della pizza napoletana, si è svolto presso la storica sede dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, radunando dieci finalisti da tutta Italia in una competizione all'insegna della qualità e della tradizione.

La "Super Marinara": eccellenza e innovazione

La "Super Marinara" di Muhaxhiri si è distinta per un'attenta selezione di ingredienti di alta qualità, vere e proprie eccellenze del territorio italiano.

La base è il pomodoro San Marzano, affiancato dall'aromatico aglio rosso di Nubia e dall'intenso origano del Matese. Un filo di pregiato olio extravergine di oliva del Cilento e foglie fresche di basilico hanno completato un capolavoro di semplicità e sapore. Il giovane pizzaiolo ha spiegato la sua filosofia: "Ho voluto esaltare la semplicità e la qualità delle materie prime italiane, rispettando la tradizione ma con uno sguardo al futuro".

La giuria, composta da stimati esperti del settore, ha valutato le creazioni in gara seguendo criteri rigorosi: dal gusto equilibrato alla presentazione accattivante, dall'originalità dell'interpretazione al fondamentale rispetto della tradizione napoletana.

La "Super Marinara" ha saputo armonizzare tutti questi aspetti, conquistando il palato e l'apprezzamento dei giudici.

L'Associazione Verace Pizza Napoletana: custode della tradizione

L'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), fondata a Napoli nel 1984, è l'ente preposto alla promozione e tutela della vera pizza napoletana a livello globale. L'associazione si impegna a preservare l'autenticità di questo piatto iconico attraverso un disciplinare rigoroso, che definisce con precisione gli ingredienti, le tecniche di lavorazione e le modalità di cottura. La sede dell'AVPN è un centro nevralgico per la diffusione della cultura pizzaiola, ospitando regolarmente eventi, corsi di formazione e concorsi dedicati ai giovani talenti.

L'obiettivo è valorizzare le nuove generazioni e assicurare la continuità della tradizione gastronomica napoletana nel mondo.

La vittoria di Emanuele Muhaxhiri è un chiaro segnale del dinamismo e della vitalità del settore, un riconoscimento al talento giovanile e alla sua capacità di innovare nel rispetto della tradizione. Questo successo non solo celebra un pizzaiolo promettente, ma rafforza anche il messaggio che la qualità e l'autenticità sono il futuro della gastronomia italiana.