La Festa a Vico, giunta alla sua ventitreesima edizione, si prepara a celebrare la cucina italiana dal 14 al 17 giugno 2026. Ideata dallo chef Gennaro Esposito, la manifestazione quest'anno segna un'importante espansione territoriale, estendendosi oltre Vico Equense per abbracciare l'intera Costiera Sorrentina, inclusa la città di Sorrento. L'evento, presentato a Napoli il 4 giugno, si propone di approfondire il valore della gastronomia nazionale, riconosciuta sempre più come autentica espressione culturale e patrimonio collettivo condiviso.

Il cuore tematico dell'edizione 2026 è racchiuso nel motto “FOCUS - L'intelligenza nelle mani, la conoscenza nel piatto”, un'ispirazione che affonda le radici nelle intuizioni di Giovanni Keplero.

Dopo aver esplorato il concetto del tempo nell'anno precedente, la kermesse si concentra ora sul significato profondo del saper fare, sulla conoscenza che scaturisce dall'esperienza pratica e sul prezioso patrimonio umano e professionale custodito con cura nelle cucine, nei laboratori artigiani e nelle aziende produttrici. Come ha sottolineato Gennaro Esposito, “È tempo di mettere a fuoco ciò che conta davvero”, evidenziando che “l'eccellenza nasce dall'incontro di molte energie: le persone che lavorano nelle cucine, i produttori che custodiscono il territorio, le idee che diventano esperienza e conoscenza nel piatto”.

Il programma: un viaggio gastronomico tra Vico Equense e Sorrento

La ventitreesima edizione di Festa a Vico offre un calendario ricco e variegato di appuntamenti, pensati per celebrare ogni sfaccettatura della gastronomia.

Il percorso culinario si snoda attraverso diverse location iconiche della Costiera Sorrentina, promettendo esperienze uniche.

Il viaggio inizierà domenica 14 giugno presso la storica Torre del Saracino con l'evento inaugurale “Welcome to Festa a Vico”. A seguire, il Lido La Torretta ospiterà “Quella Pizza a Vico-Spicchi di Genio”, un tributo all'arte della pizza contemporanea che vedrà protagonisti maestri pizzaioli di fama italiana e internazionale. La giornata di lunedì 15 giugno sarà invece interamente dedicata alle radici autentiche della cucina italiana, con l'appuntamento “Vico, Amore e Trattoria”, un omaggio alla tradizione.

La manifestazione entrerà nel vivo martedì 16 giugno, una delle giornate più intense.

Il pranzo sarà animato da “Una promessa è una promessa”, mentre la serata culminerà con “Brothers in Food”. Il gran finale è previsto per mercoledì 17 giugno a Sorrento, nella splendida cornice del Bellevue Syrene. Qui si terranno due eventi di spicco: il pranzo di “Quell'Abbinamento a Vico”, che celebrerà l'armonia dei sapori attraverso un dialogo creativo tra chef, sommelier e, per la prima volta, bartender; e la serale “Cena delle Stelle”, che vedrà riuniti alcuni dei più illustri interpreti della gastronomia contemporanea.

Gusto in Movimento: valorizzazione del territorio e della cultura

L'inedita espansione di “Festa a Vico” sull'intera Costiera Sorrentina incarna concretamente il concetto di “Gusto in Movimento”.

Questa scelta strategica mira a favorire nuove connessioni tra i diversi territori, le persone e le eccellenze gastronomiche più rappresentative del Paese. La manifestazione si propone, infatti, di mettere in risalto il valore intrinseco della cucina non solo come espressione di tecniche e sapori, ma come vero e proprio racconto collettivo e identità culturale, coinvolgendo attivamente produttori locali, abili artigiani e tutti i professionisti del settore.

Sotto la guida esperta di Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin del rinomato ristorante Torre del Saracino, l'iniziativa si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama gastronomico italiano. “Festa a Vico” continua a distinguersi per un programma che fonde armoniosamente tradizione e innovazione, mantenendo sempre un'attenzione profonda alla valorizzazione del territorio e alla sua ricchezza culinaria.