NAPOLI, 15 giugno 2026 – È Giovanni Mannino, un talentuoso pastaio ventiquattrenne di origini palermitane e residente a Dublino, il vincitore assoluto del prestigioso Campionato della Pasta fatta a mano 2026. La finale di questa avvincente competizione culinaria si è tenuta con grande successo presso la suggestiva Stazione Marittima di Napoli, nell'ambito della quinta edizione del DMED – Salone della Dieta Mediterranea.

Mannino, la cui storia personale lo ha visto nascere a Palermo, crescere a Venezia e poi trasferirsi in Irlanda all'età di diciotto anni, ha conquistato il titolo con il suo innovativo piatto denominato “Trofie Bilingue”.

Il giovane pastaio ha spiegato il profondo significato dietro la sua creazione: “Con Trofie Bilingue ho voluto raccontare il mio personale viaggio tra Italia e Irlanda, reinterpretando in chiave originale il classico pesto alla genovese attraverso l'utilizzo di ingredienti attentamente selezionati e raccolti nella rigogliosa campagna irlandese. Vivo in Irlanda ormai da cinque anni e attualmente risiedo a Dublino, ma la mia primissima esperienza nel Paese è iniziata quando avevo diciotto anni, nella contea di Carlow, un luogo al quale rimango profondamente legato. Per questa ragione ho scelto di costruire il piatto partendo proprio da ingredienti provenienti da quel territorio. Ricevere questo importante riconoscimento è un'emozione davvero difficile da descrivere: non me lo aspettavo affatto.

Oggi, il mio pensiero va a quel ragazzo che, cinque anni fa, partì per l'Irlanda inseguendo un amore e una grande passione. Questa vittoria è anche la sua”.

Il prestigioso riconoscimento del Campionato

Con la conquista del titolo di campione, Giovanni Mannino si è aggiudicato anche il “Pettorello”, un'opera d'arte in ceramica interamente realizzata a mano dal celebre artista paganese Sasà Sorrentino. Questo manufatto unico rappresenta il simbolo distintivo e il trofeo ufficiale del Campionato della Pasta fatta a mano, conferendo ulteriore valore alla vittoria di Mannino.

Il DMED: Salone della Dieta Mediterranea e la finale

Il DMED – Salone della Dieta Mediterranea ha offerto la sua cornice ideale, dall'11 al 13 giugno 2026, per ospitare la finale nazionale del Campionato della Pasta fatta a mano, giunto quest'anno alla sua terza edizione.

L'evento, ideato e organizzato con cura dal Consorzio Edamus, si è svolto presso la Stazione Marittima di Napoli e ha arricchito il suo programma con diverse iniziative, tra cui il Festival delle DOP e IGP, numerose masterclass e coinvolgenti laboratori interamente dedicati all'antica e raffinata arte pastaia italiana.

Il Salone ha rappresentato un'occasione significativa per valorizzare e promuovere la Dieta Mediterranea non solo come modello alimentare, ma anche come un vero e proprio patrimonio culturale e sociale. L'evento ha posto un focus specifico sui temi cruciali di “Cibo, Cultura e Benessere”, dedicando al contempo un'attenzione particolare al valore universale della Pace, un principio centrale e irrinunciabile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.