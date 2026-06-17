Nuovo riconoscimento internazionale per il vino “Kalimera” dell’azienda Cenatiempo Vini d’Ischia, che si aggiudica la medaglia d’oro ai Decanter World Wine Awards 2026, uno dei concorsi enologici più importanti e influenti a livello globale.

L’etichetta, un Ischia DOC Biancolella in purezza, ha ottenuto un punteggio di 96/100, entrando così nella selezione d’eccellenza del panorama vinicolo internazionale.

Un vino tra vulcano e mare

Il “Kalimera” nasce da uve coltivate sui terreni vulcanici dell’isola d’Ischia, in vigneti situati a circa 460 metri sul livello del mare, sui versanti sud-orientali e sud-occidentali dell’isola.

La produzione è limitata a circa 12mila bottiglie, a conferma di una lavorazione artigianale e fortemente legata al territorio. Il nome richiama l’antica denominazione greca dell’area alle pendici del Monte Epomeo e rimanda ai concetti di luce, bellezza e buon auspicio.

Una storia di premi internazionali

Non si tratta di un riconoscimento isolato. Il “Kalimera” aveva già ottenuto negli anni precedenti quattro medaglie d’argento consecutive (annate 2019-2022) e il titolo “Best in Show” con la vendemmia 2017.

Anche il resto della produzione della cantina ischitana conferma un percorso di qualità: il rosso “Per’ ’e Palumm” ha ottenuto la medaglia di bronzo con l’annata 2024, mentre il bianco “Biancolella” è stato anch’esso premiato nell’edizione 2026 del concorso.

La soddisfazione del produttore

Commentando il risultato, il produttore Pasquale Cenatiempo ha sottolineato il valore del confronto internazionale: "Quando decido di inviare i miei vini a un concorso di portata mondiale come il Decanter Awards non sono mai mosso da un desiderio di fama, ma dal bisogno di confronto".

Un riconoscimento che, secondo l’azienda, premia non solo il singolo prodotto ma il lavoro di squadra e il legame profondo con il territorio ischitano, sempre più protagonista sulla scena enologica internazionale.