La parmigiana di melanzane rappresenta uno dei piatti più ricchi, amati e celebrati della tradizione culinaria italiana. Preparare una versione casalinga che sia all'altezza dei ricordi d'infanzia, tuttavia, richiede l'applicazione di alcune regole precise per evitare che il risultato finale risulti eccessivamente unto o acquoso. Il primo passaggio cruciale riguarda la scelta e il trattamento della materia prima. È consigliabile acquistare melanzane ovali nere o tunisine, che presentano una polpa soda e pochi semi interni. Dopo averle lavate e tagliate a fette spesse circa mezzo centimetro, è assolutamente obbligatorio procedere con la spurgatura.

Questo antico trucco della nonna consiste nel disporre le fette a strati all'interno di un colapasta, cospargendole con sale grosso e posizionando un peso sulla cima per almeno un'ora. Questo processo permette di eliminare il liquido di vegetazione amarognolo, che altrimenti verrebbe rilasciato durante la cottura in forno, compromettendo la consistenza del piatto.

I segreti per una frittura leggera e croccante

Una volta completata la fase di riposo, le fette di melanzana devono essere sciacquate velocemente sotto l'acqua corrente per rimuovere il sale in eccesso e, soprattutto, asciugate con estrema cura utilizzando un canovaccio pulito o della carta assorbente. Passando alla fase della frittura, la tradizione prevede di tuffare le melanzane direttamente nell'olio bollente, preferibilmente olio di semi di arachidi che possiede un punto di fumo elevato.

L'olio deve essere abbondante e mantenere una temperatura costante di circa 170 gradi. Un errore comune è quello di affollare la padella, abbassando la temperatura dell'olio e facendo assorbire troppo grasso alla polpa. Le fette vanno fritte poche alla volta, fino a ottenere una leggera doratura su entrambi i lati, per poi essere scolate e adagiate su una carta assorbente per eliminare ogni residuo di unto.

La preparazione del sugo di pomodoro e la scelta dei formaggi

Il condimento della parmigiana richiede la stessa cura dedicata alle melanzane. Il sugo deve essere semplice ma cotto lentamente, preparato con una passata di pomodoro di ottima qualità, uno spicchio d'aglio o della cipolla soffritta in olio extravergine d'oliva e abbondanti foglie di basilico fresco spezzettate a mano.

La consistenza del sugo deve essere densa e ristretta, non liquida. Un capitolo fondamentale è legato alla scelta della mozzarella o del fior di latte. Per evitare l'effetto pozzanghera all'interno della teglia, la mozzarella va tagliata a cubetti molto piccoli con diverse ore di anticipo e lasciata scolare in un colino all'interno del frigorifero, in modo che perda tutto il siero in eccesso. Molti cuochi tradizionali preferiscono utilizzare il provolone dolce o la scamorza appassita, che contengono naturalmente meno umidità e garantiscono un risultato impeccabile.

Il montaggio degli strati e i tempi di cottura in forno

La fase finale prevede l'assemblaggio della parmigiana all'interno di una teglia da forno capiente.

Si inizia distribuendo un velo sottile di sugo di pomodoro sul fondo, seguito da un primo strato di melanzane fritte disposte leggermente sovrapposte. Sopra di esse si distribuiscono i cubetti di mozzarella ben scolati, una generosa manciata di parmigiano reggiano grattugiato e qualche foglia di basilico. Si procede in questo modo fino a completare gli strati, avendo cura di terminare l'ultimo strato con abbondante sugo e una ricca spolverata di parmigiano, che favorirà la formazione di una crosticina dorata e croccante. La teglia va infornata nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa trenta minuti. Una volta sfornata, la parmigiana deve riposare per almeno venti minuti prima di essere tagliata: questo riposo permetterà ai sapori di amalgamarsi e renderà le porzioni compatte e perfette da servire a tavola.