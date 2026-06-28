Un ambizioso progetto dedicato al recupero dei grani antichi è stato avviato a Napoli, con l'obiettivo primario di valorizzare la produzione del pane tradizionale locale. Questa iniziativa coinvolge attivamente numerosi produttori e panificatori dell'area partenopea, tutti impegnati nella riscoperta e nell'utilizzo di varietà di grano storiche tipiche della Campania. Il pane che ne deriva si distingue non solo per le sue peculiari caratteristiche organolettiche, ma anche per il profondo legame con la ricca tradizione agricola della regione.

Il progetto nasce da una sinergia tra agricoltori, mugnai e panificatori, i quali hanno scelto di puntare con decisione su filiere corte e sull'impiego esclusivo di materie prime locali.

L'obiettivo è offrire ai consumatori un prodotto che sia espressione autentica dell'identità gastronomica napoletana, nel pieno rispetto della biodiversità. L'utilizzo dei grani antichi, infatti, permette di ottenere un pane più profumato e digeribile, caratterizzato da una crosta croccante e una mollica compatta. Il Pane Tradizionale di Napoli, realizzato con queste varietà, viene lavorato seguendo metodi artigianali consolidati, che includono lunghe lievitazioni e la cottura in forni a legna, elementi fondamentali per la sua qualità distintiva.

Le peculiarità del Pane Tradizionale di Napoli

Il pane prodotto nell'ambito di questa iniziativa si distingue per l'impiego esclusivo di farine integrali macinate a pietra e per l'assenza totale di additivi chimici.

Le varietà di grano selezionate, tra cui spiccano il Saragolla e il Senatore Cappelli, sono coltivate con cura in aree specifiche della Campania. Il processo di lavorazione prevede l'impasto a mano e la lievitazione naturale, pratiche che contribuiscono in maniera determinante a conferire al prodotto finale un sapore intenso e una maggiore conservabilità, esaltandone l'autenticità.

Filiere virtuose e il ruolo dei produttori

Il coinvolgimento diretto dei produttori agricoli e dei panificatori locali rappresenta un pilastro centrale di questo progetto. L'adozione di una filiera corta garantisce la piena tracciabilità del prodotto, dal campo alla tavola, e al contempo sostiene concretamente l'economia del territorio.

L'iniziativa mira inoltre a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di scegliere un pane realizzato con grani antichi, promuovendo e valorizzando così la cultura alimentare napoletana. Il Pane Tradizionale di Napoli, attraverso questo percorso di recupero e valorizzazione, si afferma come un vero e proprio simbolo di sostenibilità e di profonda attenzione alla qualità delle materie prime.