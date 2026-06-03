Napoli ospita la XXIII edizione del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo, un evento di risonanza globale che si terrà dall’8 al 10 giugno 2026 presso la Mostra d’Oltremare. Oltre 600 pizzaioli provenienti da 35 nazioni si sfideranno per il prestigioso Trofeo Caputo. L'evento è il culmine di un anno di selezioni condotte in più di 100 Paesi attraverso le tappe della Caputo Cup.

Partecipazione internazionale e novità

L'edizione 2026 segna un'ulteriore espansione internazionale, accogliendo per la prima volta concorrenti da Finlandia, Armenia, Porto Rico e Bosnia ed Erzegovina.

Queste nuove presenze si uniscono a quelle di nazioni consolidate come Stati Uniti, Corea, Giappone, Taiwan, Cina, Serbia, Svizzera, Austria, Polonia, Canada, Germania, Argentina, Regno Unito, Messico, Paesi Bassi, Uruguay, Nuova Zelanda, Thailandia, Belgio, Croazia, Romania, Slovenia, Francia e Spagna. Il Campionato si conferma un crocevia cosmopolita di culture e tradizioni gastronomiche.

Le sfide e il valore del titolo mondiale

Il programma prevede dodici categorie di gara, con la Pizza Napoletana S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita) che assegnerà il titolo di Campione del Mondo. Gianluca Pirro, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani (APN), ha evidenziato il successo della categoria ‘Pizza&Vino’, introdotta per valorizzare l'abbinamento tra l'arte della pizza e le eccellenze enologiche.

Il titolo mondiale è riconosciuto come un traguardo capace di trasformare la vita professionale dei vincitori.

L'arte del pizzaiuolo napoletano: patrimonio UNESCO

Antimo Caputo, Ceo del Mulino Caputo, ha sottolineato la missione dell'evento: “Realizzare un evento capace di attrarre i pizzaioli di tutto il mondo lì dove la pizza è nata, a Napoli. Creando l’occasione per trasmettere ‘l’arte del pizzaiuolo napoletano’, così come riconosciuta dall’Unesco, a tantissimi giovani professionisti di altrettante nazionalità”. Questi momenti di condivisione e sperimentazione sono cruciali per l'emergere di nuove tendenze e generano una ricaduta positiva per l'intera filiera agroalimentare, esportando materie prime di alta gamma e un autorevole know-how alimentare.

Napoli, capitale mondiale della pizza

La Mostra d’Oltremare ospita l'evento, consolidando Napoli come capitale mondiale della pizza e punto di riferimento per la valorizzazione di questa tradizione. La manifestazione, che celebra l’arte del pizzaiuolo napoletano, riconosciuta come Patrimonio UNESCO, attira l'attenzione dei media e migliaia di appassionati, rafforzando il legame indissolubile tra la città e la cultura gastronomica globale.