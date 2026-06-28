Dal 3 al 5 luglio 2026, il pittoresco borgo di Minori, incastonato nella splendida Costiera Amalfitana, ospiterà la prima edizione di 'Saporitissimo'. Questa attesa manifestazione è dedicata alla celebrazione delle eccellenze artigianali e agroalimentari italiane, offrendo un'opportunità unica per scoprire il meglio della produzione nazionale. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessora Paola Mansi, gode del patrocinio del Comune di Minori, sottolineando l'importanza dell'evento per la valorizzazione del territorio.

I visitatori intraprenderanno un percorso del gusto e dell'ingegno, attraversando l'Italia dal Nord al Sud.

Tra gli stand espositivi, sarà possibile ammirare e acquistare una vasta gamma di prodotti: dalle rinomate ceramiche di Caltagirone ai delicati cosmetici e saponi naturali, dalla pregiata pelletteria alle specialità gastronomiche. Queste includono il tradizionale caciocavallo impiccato dell'Avellinese, i genuini prodotti del Cilento, la dolce liquirizia, il raffinato tè ricercato e le inconfondibili specialità siciliane. Un'offerta variegata che esalta la ricchezza e la diversità del patrimonio produttivo italiano.

Un viaggio tra i sapori autentici e l'artigianato d'eccellenza

L'organizzatore Luigi De Simone, dell'associazione D2, ha enfatizzato come 'Saporitissimo Minori sia l'occasione giusta per scoprire, assaggiare e portare a casa pezzi d'Italia autentica, in uno dei borghi più belli della Costiera Amalfitana'.

La manifestazione è un'immersione completa nelle tradizioni locali e nelle produzioni di alta qualità, promuovendo la conoscenza delle eccellenze italiane.

Arte dal vivo e intrattenimento per le famiglie

Tra i contenuti speciali che arricchiranno l'evento, spicca la realizzazione dal vivo di 'Minori Vista Mare', un'opera di 3D streetpainting. Questo capolavoro della prestigiosa Scuola Napoletana dei Madonnari, a cura dell'artista Gennaro Troia, è un suggestivo omaggio alla bellezza della Costiera Amalfitana. Prenderà forma sotto gli occhi del pubblico, offrendo uno spettacolo unico di arte e creatività.

Non mancherà uno spazio dedicato al divertimento dei più piccoli: un'area gonfiabili sarà allestita nel campetto della piazzetta del lungomare California.

Questa iniziativa garantirà svago e allegria per le famiglie, rendendo 'Saporitissimo' un appuntamento piacevole per tutte le età.

Minori e la promozione del suo patrimonio

L'iniziativa di 'Saporitissimo' si inserisce strategicamente nel più ampio programma di promozione territoriale del Comune di Minori. Attraverso eventi di tale portata, l'amministrazione mira a valorizzare il ricco patrimonio culturale, gastronomico e artigianale locale, rafforzando il legame tra tradizione e proposte turistiche. Il patrocinio comunale e la partecipazione di espositori da ogni regione d'Italia confermano l'importanza dell'evento come veicolo di conoscenza delle eccellenze italiane, consolidando Minori come polo attrattivo nella rinomata Costiera Amalfitana.