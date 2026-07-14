Si è conclusa a Martina Franca, in provincia di Taranto, l'undicesima edizione della competizione culinaria "Sindaci, ai fornelli", che ha visto trionfare la squadra composta da Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, e Sabrina Lallito, sindaca di Casacalenda (Campobasso). L'evento, svoltosi il 13 luglio 2026, ha messo alla prova cinque squadre, ciascuna identificata da un colore distintivo: arancione, viola, blu, rosa e verde, in una sfida all'insegna delle tradizioni gastronomiche e dei sapori estivi.

La coppia vincente, rappresentante la squadra rosa, ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a una raffinata insalata tiepida di mare.

Il piatto, con i suoi sapori equilibrati e innovativi, ha saputo impressionare la giuria, garantendo la vittoria ai due primi cittadini. Angarano e Lallito sono stati egregiamente supportati dagli chef Isabella Potì e Floriano Pellegrino, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione della ricetta vincente. "Siamo stati una squadra davvero affiatata", ha commentato Angelantonio Angarano, esprimendo gratitudine verso tutti i membri del suo team.

La sfida culinaria e l'organizzazione

La finale, ospitata nella suggestiva cornice di Martina Franca, ha visto sindaci e chef collaborare per raccontare, attraverso le loro creazioni, le ricche tradizioni gastronomiche e l'essenza dell'estate.

Sandro Romano, direttore artistico della manifestazione, ha evidenziato la complessità ma anche la gratificazione nell'orchestrare un evento di tale portata. "Mettere insieme sindaci e chef non è semplice: gli chef sono un gruppo molto unito e si rendono sempre disponibili, mentre coordinare gli amministratori richiede un lavoro maggiore", ha spiegato Romano, sottolineando l'impegno profuso per la buona riuscita dell'iniziativa.

Un momento speciale della manifestazione è stata la partecipazione, fuori concorso, di una brigata d'eccezione. Questa era formata da figure istituzionali di spicco come il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, e il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

A completare la squadra, un parterre di rinomati professionisti della cucina: gli chef Domingo Schingaro, Rosario Didonna, Vinod Sookar e Giuseppe Frizzale, che hanno arricchito l'evento con la loro presenza.

Prossimo appuntamento: l'edizione natalizia

Il successo dell'undicesima edizione ha già spinto gli organizzatori a guardare al futuro. È stato infatti annunciato un appuntamento speciale con "Sindaci, ai fornelli!" per il prossimo dicembre. Questa edizione natalizia sarà interamente dedicata ai sapori e ai piatti tipici della tradizione delle festività, promettendo di deliziare il pubblico con ricette che evocano il calore e l'atmosfera del Natale.