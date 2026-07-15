Piero Antinori ha ricevuto il prestigioso Premio Maestro dell’Arte della Cucina Italiana nella categoria dedicata al vino. Il riconoscimento gli è stato conferito il 15 luglio 2026, in concomitanza con il suo 88° compleanno, un’occasione che ha reso il momento ancora più significativo. Antinori ha espresso profonda gratitudine e onore per questo importante traguardo, sottolineando come esso rappresenti un grande stimolo a proseguire nel suo impegno per creare prodotti di eccellenza e a contribuire attivamente alla valorizzazione dell’immagine del Made in Italy a livello globale.

Durante il suo intervento, Antinori ha posto l'accento sul valore intrinseco della cucina italiana, descrivendola come un vero e proprio simbolo del buon vivere riconosciuto in tutto il mondo. Ha affermato con convinzione che la gastronomia del nostro Paese merita pienamente tali riconoscimenti, dato il suo contributo fondamentale all’immagine nazionale e alla promozione dei prodotti agricoli tipici attraverso l’ampia e variegata offerta della ristorazione italiana.

Il Prestigioso Premio Maestro d’Arte e Mestiere (MAM)

Il Premio Maestro d’Arte e Mestiere, noto anche come MAM, è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Questo riconoscimento è dedicato a quelle personalità che si distinguono per la loro straordinaria creatività, il talento innato e la profonda passione in svariati settori, tra cui spicca l’enogastronomia.

Ogni edizione del premio vede una commissione di esperti altamente qualificati selezionare tredici Maestri, ciascuno rappresentante un ambito specifico, con l’obiettivo primario di celebrare e valorizzare l’eccellenza artigiana italiana in tutte le sue forme.

Il progetto MAM trae ispirazione da illustri modelli internazionali, come il celebre MOF francese (Meilleur Ouvrier de France) e il concetto giapponese di “Tesoro nazionale vivente”, testimoniando l'ambizione di elevare il prestigio dei mestieri d'arte italiani. Il premio gode inoltre del patrocinio di importanti istituzioni nazionali e locali, tra cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Comune di Milano, a conferma del suo rilevante impatto culturale e sociale.

Il Ruolo Strategico della Cucina Italiana e dell’Enogastronomia

L’obiettivo principale del Premio MAM è riconoscere e dare risalto a figure di artigiani, artisti e professionisti che, con dedizione e maestria, contribuiscono in modo significativo a preservare e innovare le ricche tradizioni italiane. In questo contesto, la cucina italiana emerge come una delle forme d’arte più attuali e dinamiche, capace non solo di deliziare i palati, ma anche di promuovere efficacemente i prodotti agricoli del territorio e di rafforzare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale.

Il settore dell’enogastronomia, grazie anche all’operato di produttori illuminati come Piero Antinori, riveste un ruolo cruciale nella diffusione della cultura italiana nel mondo.

Attraverso la valorizzazione delle eccellenze autoctone e l’innovazione costante, questi Maestri contribuiscono a mantenere viva una tradizione secolare, proiettandola nel futuro e consolidando il prestigio del Made in Italy nel panorama globale. La loro professionalità e creatività trasformano il momento conviviale in un’esperienza culturale e sensoriale più ampia e coinvolgente.