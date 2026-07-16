Il 62% dei consumatori predilige prodotti artigianali a fermentazione naturale, manifestando disponibilità a pagarne un prezzo maggiore. Questo dato emerge in un contesto di forte crescita per il settore dell'arte bianca, il cui valore mondiale delle attrezzature è stimato in aumento da 12,14 miliardi di dollari nel 2025 a 15,55 miliardi entro il 2030. In questo scenario, il Made in Italy gioca un ruolo di primo piano: l'export di macchine per panificazione e pasticceria nel 2025 ha quasi raggiunto il miliardo di euro, con un incremento dell'11,6% sul 2024.

In questo contesto, HostMilano, la manifestazione dedicata all'ospitalità professionale, al food retail e al settore fuoricasa, in programma dal 22 al 26 ottobre, sarà exhibition partner della XI edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre a Parma il 20 luglio. L'evento, promosso dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley, vedrà oltre 50 Maestri Accademici presentare interpretazioni estive del panettone. La partnership evidenzia la condivisione di passione, ricerca e creatività che rendono unica l'arte bianca.

La Notte dei Maestri del Lievito Madre a Parma

L'appuntamento parmense del 20 luglio, tra la Pilotta e Piazzale della Pace, vedrà oltre 50 accademici proporre degustazioni inedite di panettone in versioni dolci e salate.

L'iniziativa, che celebra l'eccellenza artigianale, valorizza la cultura gastronomica e sostiene l’Emporio Solidale di Parma. L'accesso alle degustazioni avverrà tramite l'acquisto di un braccialetto solidale, il cui ricavato finanzierà i progetti dell’Emporio per le famiglie in difficoltà.

Il programma della giornata inizierà alle 18:00 presso il Palazzo del Governatore con i saluti istituzionali e l'annuncio dei tre migliori Accademici dell’anno. Un momento di particolare rilievo sarà dedicato al primo Campionato Italiano Under 30, con la consegna della giacca ufficiale ai giovani talenti Erika Biancucci, Simona Gega e Angelo Valsecchi. Queste celebrazioni evidenziano l'impegno dell'Accademia nel promuovere il ricambio generazionale e l'eccellenza nel settore dei lievitati.

Il Panettone Estivo e la Destagionalizzazione

Il panettone estivo sarà il protagonista, presentato in versioni che spaziano dai gusti classici a interpretazioni salate, con frutta di stagione e nuove forme come treccia o ciambella. L'obiettivo è scardinare la stagionalità tradizionale, invitando i consumatori a riscoprire il panettone in una nuova veste sensoriale. La produzione di panettone e pandoro raggiunge 90 mila tonnellate (oltre 596 milioni di euro), con esportazioni di 13.468 tonnellate (113 milioni di euro). Si punta a destagionalizzare il consumo, rendendolo ideale anche per i mesi più caldi.

HostMilano: Innovazione e Appuntamenti Internazionali

HostMilano, in calendario dal 22 al 26 ottobre, si conferma punto di riferimento per l'intera filiera dell'arte bianca, dalle materie prime ai macchinari e ai nuovi format di vendita.

Le tecnologie del freddo, la conservazione, l'automazione e l'intelligenza artificiale sono le direttrici principali per l’edizione 2027. L'evento offre una vetrina internazionale per innovazioni e opportunità di business nel settore bakery, intercettando le trasformazioni del mercato.

Durante l'evento parmense, saranno inoltre annunciati importanti appuntamenti internazionali: la Convention Mondiale del Panettone a Roma il 13 ottobre e il Panettone World Championship 2027, con la finalissima prevista proprio a HostMilano. Queste iniziative rafforzano la centralità del Made in Italy e dell'innovazione artigianale nel panorama mondiale dei grandi lievitati, definendo nuovi standard per il settore.