Dal 24 al 28 luglio 2026, il ristorante Anciovi del San Domenico Palace di Taormina, Four Seasons hotel, ospita un evento gastronomico unico. Lo chef Massimo Mantarro, una stella Michelin, noto per la sua cucina contemporanea siciliana, e Peter Ho, executive chef del Mei Ume di Londra, apprezzato per la sua interpretazione moderna della cucina cinese e giapponese, saranno protagonisti di cinque cene a "quattro mani". Questa collaborazione ad Anciovi fonde ingredienti locali e tecniche orientali, unendo cucina siciliana e sapori dell'Estremo Oriente.

Sicilia e Oriente a tavola

Le serate proporranno un menu dalla forte identità asiatica, in sintonia col concept di Anciovi (incentrato sul pesce), arricchito da richiami alla tradizione siciliana. Lo chef Mantarro ha anticipato una spiccata identità asiatica con richiami siciliani. Lo chef Peter, con tecnica e conoscenza della cultura gastronomica cinese, interpreterà questo incontro di sapori con creatività, equilibrio e personalità.

Lo chef Peter Ho ha espresso entusiasmo per unire tecniche culinarie cinesi e giapponesi agli ingredienti di Sicilia e Mediterraneo. Il menu offrirà una lettura diversa dei sapori locali, portando ad Anciovi un assaggio della scena gastronomica londinese.

Anciovi: il gusto del Mediterraneo

Anciovi, con vista su Taormina e atmosfera rilassata a bordo piscina, offre cucina siciliana e pesce fresco del Mediterraneo. Tra le specialità: paccheri con ragù di astice, pesce croaker alla ghiotta, maccheroncelli alla Norma, insalata di mare con dressing al limone Interdonato, tartare di tonno con avocado e agrumi, plin al nero di seppia con snapper e salsa caciucco, mosaico mediterraneo e sashimi di ricciola con ratatouille alla menta. Anciovi è aperto per pranzo, aperitivo e cena.

Questo appuntamento gastronomico è un'opportunità per esplorare nuove contaminazioni tra la cucina siciliana e quella orientale, valorizzando creatività degli chef e qualità degli ingredienti.