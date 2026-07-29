Il Gioia Festival celebra la Mozzarella di Gioia del Colle DOP a Gioia del Colle (Bari) dal 21 al 23 agosto, in piazza Plebiscito. L'evento, un omaggio a questa eccellenza agroalimentare, propone degustazioni, concerti e dibattiti per valorizzare il prodotto e la sua filiera.

Programma e protagonisti

Il festival è stato presentato a Bari dall’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, dal sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo e dall’assessore comunale al Turismo Andrea Benagiano. L'apertura, venerdì 21 agosto (ore 19.00), prevede un focus su sfide e prospettive della filiera lattiero-casearia.

Seguiranno degustazioni e dimostrazioni di filatura e mozzatura, a cura dei maestri casari (Gioiella Latticini, Caseificio Milano, Caseificio Nettis, Masseria Corvello). La serata si chiuderà con il concerto di Mille (Elisa Pucci) e uno spettacolo di videomapping sulla chiesa di San Francesco, accompagnato dai Cyber Funk Project.

Il 22 agosto, alle 21.30, concerto di Nina Zilli. Il 23 agosto, dalle 19.00, nuove degustazioni e le esibizioni di Graziano Mastromarino e della Groovity Band. Gran finale, alle 21.30, con lo spettacolo musicale di Antonio Da Costa.

La Mozzarella DOP: qualità e territorio

L'assessore Francesco Paolicelli ha definito la Mozzarella di Gioia del Colle DOP un'eccellenza agroalimentare che custodisce storia, competenze e lavoro.

Valorizzare tali produzioni, ha aggiunto, promuove un'agricoltura basata su qualità, sostenibilità e un forte legame con il territorio. Il festival è promosso dal Comune di Gioia del Colle, con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e in collaborazione con l’associazione Milkyway. La presentazione si è tenuta il 29 luglio 2026 a Bari, con Carmen Capurso, presidente dell’associazione Milkyway. Questo appuntamento estivo tradizionale è cruciale per la promozione della gastronomia locale e della Mozzarella di Gioia del Colle DOP.